品味全城 — 牛滋盛宴 Beef Up November 40+餐廳推出牛肉優惠 低至39折起/送手切牛肉/火鍋店全單75折

40+ 餐廳攜手推出牛肉優惠 4 大類別涵蓋西餐、火鍋、素食及休閒美食 低至 39 折

「品味全城 — 牛滋盛宴 Beef Up November」特別邀請超過 40 間餐廳參與，由即日起至11月30日期間，推出以牛肉為主題的精選美饌，涵蓋「西式美饌」、「牛鍋宴」、「休閒之選」及「有機素食」四大類別，並提供期間限定的優惠，低至 39 折，在這個十一月盡享牛肉佳餚，體驗多元的飲食文化。

參與者只需在「品味全城 — 牛滋盛宴 Beef Up November」官方網站選擇餐廳並登記優惠券，即可快速收到確認電郵。點擊電郵中的連結獲取確認券，前往餐廳出示後即可享用精選餐點及優惠，輕鬆體驗各式精心烹調的牛肉料理，讓這個十一月成為你的美食盛宴。

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