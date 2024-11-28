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生活
2024-11-28 11:00:28

品味、勇敢、綻放：居舍氈酒HOUSE GIN 奕居酒店The Green Room首度登場

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品味、勇敢、綻放：居舍氈酒HOUSE GIN 奕居酒店The Green Room首度登場

品味、勇敢、綻放：居舍氈酒HOUSE GIN 奕居酒店The Green Room首度登場

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居舍系列以其獨有的創意與冒險精神，為旗下香港奕居、成都博舍及上海鏞舍度身打造限量版精緻烈酒。此款氈酒靈感源自雲南麗江的旖旎風光與豐饒自然，精選中國本土植物精心釀製，完美詮釋居舍系列跨越地域文化的獨特魅力。居舍系列與三位充滿熱情與創造力的調酒師攜手合作來自香港奕居的Gail Lanorias、成都博舍的Nick Lappen、以及上海鏞舍的Matthew Hall共同匠心打造限量版特色氈酒，捕捉每座城市的精髓。在創作過程中，團隊深入當地，與當地社區建立緊密聯繫。

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是次限量版烈酒完美融合香港菊花的清雅花香、成都檸檬皮的清新、上海白玉蘭花的芬芳以及北京雪松的醇厚，帶來了複雜而細膩的明亮花香、清新的柑橘味和微妙的草本香氣，讓人彷彿置身於生機盎然的花卉植物園，是令人愉悅的芳香體驗。

奕居探索居舍氈酒精選中國本土植物精心釀製 奕居探索居舍氈酒（HOUSE GIN） 居舍系列與三位充滿熱情與創造力的調酒師攜手合作 奕居調酒師Gail Lanorias表示：「我們希望創造出一款能娓娓道來文化與連繫的氈酒，讓每一口都捕捉到每間居舍系列酒店和所屬城市的精髓。」

奕居The Green Room精心調製的全新雞尾酒

Green Room Gin & Tonic: 清新的檸檬、香氣撲鼻的迷迭香與湯力水的清爽結合。

Rose Reviver: 玫瑰蜂蜜和明亮的檸檬加入氣泡酒，盡顯優雅，帶來花香四溢的享受。

Golden Hour: 誘人的菊花糖漿與曼伽諾乾型苦艾酒巧妙結合，再綴以輕盈的菊花泡沫和一抹肉荳蔻粉。

Middle Cheesecake: 阿維納（Averna）利口酒圓潤濃郁，青檸凝乳清新酸爽，青蘋果香甜清爽，再加入肉桂作點綴，營造奢華享受。

 

The Green Room

地點：香港金鐘道88號太古廣場奕居49

營業時間：星期一至日 | 晚上630分至凌晨1

查詢：+852 3968 1106 | [email protected]

奕居The Green Room精心調製的全新雞尾酒 House Gin_Green Room Gin & Tonic House Gin_Rose Reviver House Gin_Golden Hour House Gin_Middle Cheesecake

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