品味、勇敢、綻放：居舍氈酒HOUSE GIN 奕居酒店The Green Room首度登場

居舍系列以其獨有的創意與冒險精神，為旗下香港奕居、成都博舍及上海鏞舍度身打造限量版精緻烈酒。此款氈酒靈感源自雲南麗江的旖旎風光與豐饒自然，精選中國本土植物精心釀製，完美詮釋居舍系列跨越地域文化的獨特魅力。居舍系列與三位充滿熱情與創造力的調酒師攜手合作—來自香港奕居的Gail Lanorias、成都博舍的Nick Lappen、以及上海鏞舍的Matthew Hall共同匠心打造限量版特色氈酒，捕捉每座城市的精髓。在創作過程中，團隊深入當地，與當地社區建立緊密聯繫。

是次限量版烈酒完美融合香港菊花的清雅花香、成都檸檬皮的清新、上海白玉蘭花的芬芳以及北京雪松的醇厚，帶來了複雜而細膩的明亮花香、清新的柑橘味和微妙的草本香氣，讓人彷彿置身於生機盎然的花卉植物園，是令人愉悅的芳香體驗。

奕居 The Green Room 精心調製的全新雞尾酒 Green Room Gin & Tonic: 清新的檸檬、香氣撲鼻的迷迭香與湯力水的清爽結合。 Rose Reviver: 玫瑰蜂蜜和明亮的檸檬加入氣泡酒，盡顯優雅，帶來花香四溢的享受。 Golden Hour: 誘人的菊花糖漿與曼伽諾乾型苦艾酒巧妙結合，再綴以輕盈的菊花泡沫和一抹肉荳蔻粉。

Middle Cheesecake: 阿維納（Averna）利口酒圓潤濃郁，青檸凝乳清新酸爽，青蘋果香甜清爽，再加入肉桂作點綴，營造奢華享受。 The Green Room 地點：香港金鐘道88號太古廣場奕居49樓 營業時間：星期一至日 | 晚上6時30分至凌晨1時 查詢：+852 3968 1106 | [email protected]