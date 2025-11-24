哈利波特主題期間限定店登陸海港城 香港獨家商品/秋冬節日主題精品率先睇 (有片)

哈利波特主題期間限定店登陸海港城 香港獨家商品/秋冬節日主題精品率先睇

Mahou Dokoro哈利波特主題期間限定店，將於11月25日登陸尖沙咀海港城！多款以哈利波特和 Fantastic Beasts 電影主題秋冬主題服飾商品、歡樂色彩的Weasley’s Wizard Wheezes系列和節日裝飾品齊齊登場！與各位粉絲一同準備迎接冬日節慶，即睇詳情。

香港限定！ Happy Christmas 毛衣主題商品 是次期間限定店推出香港限定商品，以哈利和榮恩為主題的聖誕毛衣圖案設計的收納小包和三用托特包。靈感來自故事裡Weasley太太在哈利和榮恩一起度過的第一個聖誕節，為兩人分別送上編織了名字首字母 H和R的毛衣，非常溫馨。

Mahou Dokoro 哈利波特主題秋冬主題服飾商品 踏入秋冬，當然不少得入手秋冬主題服飾商品。今次主題店推出多款新品，有以超萌的Niffler造型的毛絨周邊，包括圍巾、保暖拖鞋以及公仔。另外更有多款校園主題的披肩及包包。

Weasley ’ s Wizard Wheezes 主題系列 Diagon Alley內的Weasley’s Wizard Wheezes充滿歡樂色彩，今次主題店亦推出以此為靈感的商品。色彩繽紛可愛，充滿活力。

節日系列精選商品 踏入聖誕，當然不少得入手聖誕樹！以哈利波特主題的座枱聖誕樹正式登場，多款以哈利波特電影系列中魔法物品為靈感設計的裝飾掛件亦同步推出。不可錯過入手超精緻的金探子搖曳燈及魔法藥水鍋造型加濕器。

Harry Potter by Jim Shore 手繪雕像收藏家系列 Harry Potter by Jim Shore主題雕像系列以其標誌性民俗工藝風格，細膩還原角色形象和經典場景，為魔法迷帶來精緻收藏體驗。每款均以手工上色，展現濃厚故事氛圍和傳統藝術細節，無論作為陳列擺設或送禮都非常有紀念意義。

Harry Potter by Jim Shore HK$290 起

Mahou Dokoro x Flapper 最新商品

購物禮遇 活動期間，凡於店內單次消費滿HK$700或以上，可免費獲贈限量霍格華茲學院徽章迷你飾物盤一件 (非賣品)。 數量有限，送完即止。

購物禮遇

Harry Potter - Mahou Dokoro期間限定店 地址：九龍尖沙咀海港城海運大廈地下OT G58號舖 日期：2025年11月25日至12月31日 營業時間：12:00 - 21:00