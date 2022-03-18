哈利波特｜CASETiFY聯乘《哈利波特》出學院手機殼 麻瓜粉必搶金探子AirPods套

《哈利波特》是不少人的童年回憶，手機配件品牌CASETiFY宣布與《哈利波特》推出聯乘系列，粉絲可以挑選葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞和史萊哲林四間學院的代表顏色和圖騰所設計的皮革手機保護殼，更金探子AirPods保護套、iPad保護套等，更請來在電影中飾演跩哥馬份的英國演員 Tom Felton 粉墨登場宣傳，各位哈利波特的「麻瓜」粉不要錯過！

一眾「麻瓜」可以透過手機殼，重新體會主角就讀霍格華茲的初期經歷，例如哈利與意若思鏡的第一次接觸 、哈利的第一把飛天掃帚「光輪 2000」等。是次聯乘更包括CASETiFY首個透鏡保護殼——通過 「動態照片」來呈現魔法世界的神奇效果，當其左右傾斜時，透鏡保護殼將向擁有者展示劫盜地圖的內容。而皮革手機保護殼更可以配搭皮套，方便大家放八達通等。

為更完善整個配件系列，系列也包括Apple Watch錶帶、AirPods套、Switch保護套及iPad套等，當中包括魁地奇比賽中的3D金探子設計的AirPods保護殼，殼上並刻有在《哈利波特：死神的聖物》中，鄧不利多留給哈利的「I Open At The Close」經典訊息，一眾粉絲必愛！另外還有全新的串珠手機掛繩。