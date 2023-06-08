唐老鴨迷注意｜Disney、Catalog及URDU合推Donald Duck生日限量版公仔 限量500隻/四肢及頭部可轉動

為慶祝迪士尼一百週年及迎接Donald Duck 6月9日生日，Catalog繼Disney Donald Duck Collection後，決定再度與迪士尼合作，並找來本地知名玩具品牌URDU，打造香港限定的可轉動ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck (Special Edition)。
ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck的外表以聚酯纖維製成，四肢及頭部均可轉動，可以隨意把Donald Duck坐起及站立，或弄成你喜歡的姿勢。Donald Duck更穿上Catalog Disney Donald Duck Collection中的刺繡印花 Tee，精緻迷你版的深藍色短袖 Tee，左面印有Donald Duck大頭，而後方則印有托著頭圖案，別具經典特色。
ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck(Special Edition)售價為$99，並於6月9日於10間指定Catalog門市發售，限量500隻。各位Donald Duck粉絲記得入手收藏了。
ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck (Special Edition) 於以下指定10間CATALOG門市發售：
元朗廣場G/F, 35-36號舖
旺角朗豪坊6樓02-05號舖
觀塘apm創紀之城5期1樓L1-12號舖
新界葵芳新都會廣場1樓121 號舖
銅鑼灣時代廣場6樓607-608號舖
沙田新城市廣場一期5樓513號舖
太古城中心一期4樓404-405號舖
新界荃灣荃新天地UG樓 77號舖
屯門市廣場一期3樓3216號舖
大埔超級城B區2樓279號舖