唐老鴨迷注意｜Disney、Catalog及URDU合推Donald Duck生日限量版公仔 限量500隻/四肢及頭部可轉動

ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck的外表以聚酯纖維製成，四肢及頭部均可轉動，可以隨意把Donald Duck坐起及站立，或弄成你喜歡的姿勢。Donald Duck更穿上Catalog Disney Donald Duck Collection中的刺繡印花 Tee，精緻迷你版的深藍色短袖 Tee，左面印有Donald Duck大頭，而後方則印有托著頭圖案，別具經典特色。