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2023-06-08 19:40:00

唐老鴨迷注意｜Disney、Catalog及URDU合推Donald Duck生日限量版公仔 限量500隻/四肢及頭部可轉動

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唐老鴨迷注意｜Disney、Catalog及URDU合推Donald Duck生日限量版公仔 限量500隻/四肢及頭部可轉動

唐老鴨迷注意｜Disney、Catalog及URDU合推Donald Duck生日限量版公仔 限量500隻/四肢及頭部可轉動

為慶祝迪士尼一百週年及迎接Donald Duck 69日生日，CatalogDisney Donald Duck Collection後，決定再度與迪士尼合作，並找來本地知名玩具品牌URDU，打造香港限定的可轉動ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck (Special Edition)

ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck的外表以聚酯纖維製成，四肢及頭部均可轉動，可以隨意把Donald Duck坐起及站立，或弄成你喜歡的姿勢。Donald Duck更穿上Catalog Disney Donald Duck Collection中的刺繡印花 Tee，精緻迷你版的深藍色短袖 Tee，左面印有Donald Duck大頭，而後方則印有托著頭圖案，別具經典特色。

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ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck(Special Edition)售價為$99，並於69日於10間指定Catalog門市發售，限量500隻。各位Donald Duck粉絲記得入手收藏了。

ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck(Special Edition)尺寸為 85mm (W) x 150mm (H) x 70mm (D) ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck(Special Edition)尺寸為 85mm (W) x 150mm (H) x 70mm (D) ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck(Special Edition)尺寸為 85mm (W) x 150mm (H) x 70mm (D)

ACTION SOFTOYS SERIES Donald Duck (Special Edition) 於以下指定10CATALOG門市發售：

元朗廣場G/F, 35-36號舖

旺角朗豪坊602-05號舖

觀塘apm創紀之城51L1-12號舖

新界葵芳新都會廣場1121 號舖

銅鑼灣時代廣場6607-608號舖

沙田新城市廣場一期5513號舖

太古城中心一期4404-405號舖

新界荃灣荃新天地UG 77號舖

屯門市廣場一期33216號舖

大埔超級城B2279號舖

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