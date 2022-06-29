生活冷知識｜唔用麵粉都焗到蛋糕？ 盤點6款常見烘焙食材替代品 比原食材更健康！

近年不少人都有烘焙的習慣，但有時會剛好遇上食材耗盡或忘記購買的時候，讓烘焙計劃被迫暫停。但其實若果欠缺某些食材亦不用太過擔心，以下就為大家盤點6款常見烘焙食材緊急替代品，有些替代品甚至比原食材健康，大家可以因應情況進行食材替換。

烘焙替代品｜白砂糖 製作甜品的時候經常都需要使用白砂糖，但如果剛好用完白砂糖的話，可以使用椰子棕櫚糖或紅糖以1:1的比例代替，兩者味道相似，不過會影響甜品的顏色。如果家中連其他顏色的砂糖都沒有，則可以使用蜂蜜或糖漿代替，雖然同樣以1:1比例，但由於蜂蜜和糖漿是液體，水分含量比較多，因此需要減少食譜中的其他液體材料，以免成品過分濕潤。

烘焙替代品｜牛油 牛油同樣是烘焙的常見食材，若果為了製作更健康的甜品而選擇不加入牛油的話，可以利用牛油果，以1:1的比例代替。不過建議只用於含有朱古力食材的食譜中，以免牛油果的味道特別明顯。同時可以利用香蕉，代替牛油製作香蕉味的蛋糕、曲奇等，比起使用牛油更健康。如果只是單純沒有牛油，亦可以使用椰子油、粟米油等代替。

烘焙替代品｜麵粉 製作烘焙食品的時候當然少不了使用麵粉，但是精製麵粉的澱粉質含量較高，不太適合減肥人士食用。因此建議使用全麥麵粉以1:1的比例進行替換，製造出來的甜品澱粉含量會較少，而且亦較為健康。若果想增加甜品中的蛋白質含量，則可以以杏仁粉代替，不過只限於製作千層蛋糕的蛋皮、可麗餅等使用，而如果製作布朗尼蛋糕，則可以用一杯黑豆泥來代替精製白麪粉，雖然會有些許黑豆味，但是絕對比起使用白麵粉更健康！

烘焙替代品｜雞蛋 雞蛋雖然屬於健康的烘焙食材，但有時會遇上剛好用完的時候。這時候可以亞麻籽或奇亞籽取代，只需將1湯匙的亞麻籽或奇亞籽和2湯匙的清水混合便可代替1隻雞蛋，雖然會令甜品缺乏雞蛋的香氣，但若果情況緊急，這個替代方案不失為一個好方法。

烘焙替代品｜煉奶 有時候會需要使用煉奶來製作甜品，如果忘記購買，可以使用1升的全脂牛奶及白砂糖在鍋中以小火煮1小時，直至牛奶的份量減半到牛奶減半，再加入一湯匙牛油攪拌即可。不過從這種方法中便可以看出煉奶屬於高糖和高脂肪的食材，因此建議少用為妙。