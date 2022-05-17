商場優惠｜上水廣場初夏祭 1折換購iPhone13、Dyson風筒 送珍煮丹飲品

Landmark North上水廣場購物感謝祭回歸，即日起推出「涼浸浸・初夏祭」活動，特設多款挑戰，只要在場內單日消費滿300元，即可參加遊戲，更有機會換領珍煮丹PRE-SUMMER PARTY夏日飲品。全場有逾3萬件美容化妝、時尚飾品、潮流用品及餐飲美食禮券以低至1折激賞價發售。另有「1折換購賞」，以1折激筍價換購產品。

暢玩「涼浸浸初夏園遊會」 再贏珍煮丹夏日飲品

商場2樓的「涼浸浸初夏園遊會」，商場將會特設5大夏日祭典的傳統遊戲大挑戰，包括「Hello Summer Sweetie!」、「夏日迷之旅」、「涼浸浸滾滾樂」、「初夏抓一番」及「球願成功」，只要在場內即日單一消費滿300元，便可參加遊戲，成功挑戰遊戲即可免費獲贈上水廣場珍煮丹PRE-SUMMER PARTY系列夏日飲品(包括白雪雪龍眼、眼甘甘木瓜及芒芒木瓜奶)乙杯或其他精美禮品。