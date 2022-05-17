商場優惠｜上水廣場初夏祭 1折換購iPhone13、Dyson風筒 送珍煮丹飲品

Landmark North上水廣場購物感謝祭回歸，即日起推出「涼浸浸・初夏祭」活動，特設多款挑戰，只要在場內單日消費滿300元，即可參加遊戲，更有機會換領珍煮丹PRE-SUMMER PARTY夏日飲品。全場有逾3萬件美容化妝、時尚飾品、潮流用品及餐飲美食禮券以低至1折激賞價發售。另有「1折換購賞」，以1折激筍價換購產品。
暢玩「涼浸浸初夏園遊會」 再贏珍煮丹夏日飲品
商場2樓的「涼浸浸初夏園遊會」，商場將會特設5大夏日祭典的傳統遊戲大挑戰，包括「Hello Summer Sweetie!」、「夏日迷之旅」、「涼浸浸滾滾樂」、「初夏抓一番」及「球願成功」，只要在場內即日單一消費滿300元，便可參加遊戲，成功挑戰遊戲即可免費獲贈上水廣場珍煮丹PRE-SUMMER PARTY系列夏日飲品(包括白雪雪龍眼、眼甘甘木瓜及芒芒木瓜奶)乙杯或其他精美禮品。
逾3萬件人氣商品低至1折價發售
1折優惠商品包括G2000 時尚棒球帽 (優惠價$39)、老行家燕窩珍珠潤澤光采面膜 (優惠價$6.5)、CRISELLA 歐美簡約金屬手錶 (優惠價$128)、ALL DAY Muffin 鬆餅 (優惠價$2.8)等，每件貨品都以限量發售。
「1折換購賞」 驚喜換購至潮iPhone13、Dyson風筒
是次初夏祭最備受萬眾矚目的「1折換購賞」，顧客只要以電子貨幣於初夏祭指定星期六即日消費滿指定金額，即可以1折激筍價換購產品。凡單一即日消費滿50,000元，更可以用1折換購iPhone 13 (256GB)（優惠價760元）、Dyson全新桃紅色風筒（優惠價368元）及Nintendo Switch（優惠價228元）等；凡單一即日消費滿18,000元，即可以以1折換購AirPods第三代（優惠價150元）、Shiseido皇牌免疫力全新肌源補水組合（優惠價250元）及Marshall藍牙耳機（優惠價130元）等；凡單一即日消費滿5,000元，即可以以1折換購Bruno氣炸鍋（優惠價80元）及Estee Lauder升級再生基因修護賦活眼霜套裝（優惠價88元）等！
「福袋大激賞」多重驚喜大放送
過往大受歡迎的「福袋大激賞」亦會強勢回歸，今次初夏祭加碼送出逾1,400份限量福袋禮遇，包括型格電器福袋、閃爍星鑽福袋、行山必備福袋、美妝扮靚福袋、健康防疫福袋及滋味美食福袋。另外，廣場亦推出「美妝・扮靚賞」，The Point會員於場內指定美妝、個人護理及時裝商戶合共消費滿指定金額，即賞高達650元商場電子券組合及1小時免費泊車券；此外，消費滿4,000元以上更可享3倍會員積分獎賞，高達80元Point Dollar 回贈，多買多賞，專享折上折優惠。
Landmark North 上水廣場「涼浸浸・初夏祭」
日期：即日至2022年7月3日
時間：上午9時至晚上10時
地點：上水龍琛路39號(港鐵上水站A4出口)上水廣場
查詢：2639 9638