商場優惠｜元朗YOHO MALL推甜品通行證 買滿$100即減$50 半價食10間人氣甜品+餅店

YOHO MALL由即日起至5月31日推出「Sweet Obsession半價通行證」，於多間超人氣甜品及烘焙熱店通行，半價親嚐多款美點以及其他心甜禮遇，包括Cocolo - Tokyo Cake Factory、Twinkle Baker Décor、Italian Tomato等。另有其他甜品優惠，甜品控一定不能錯過！

由即日起，The Point會員只需憑2,500積分，即可換領「Sweet Obsession半價通行證」1張，憑證可於超過10間指定人氣甜品及烘焙熱店購買甜點或蛋糕，任選一間享高達50%優惠！是次參與店舖包括：日本過江龍蘋果批專門店Cocolo - Tokyo Cake Factory、文青界大熱品牌LIFETASTIC Patisserie、本地人氣千層蛋糕店Shaz Confections、蛋糕造型打卡一流的Twinkle Baker Décor、香港首間自助烘焙場所BYO自助烘焙、主打皇牌士多啤梨蛋糕的Italian Tomato、港人至愛朱古力品牌Godiva、Venchi及LUCULLUS以及歐陸特色手藝麵包品牌 Paper Stone Bakery、HABITŪ caffè及URBAN Café Commune等，一次過親嚐本地最注目的熱賣甜點！

除此之外，The Point會員只需500會員積分即可換領不同甜品商戶的心甜禮遇：包括Italian Tomato原個蛋糕9折優惠；LIFETASTIC Patisserie則推出件裝蛋糕買3送1優惠！500分的其他選擇則有：於Venchi購買任何家庭裝意大利雪糕則可免費獲贈意大利皮埃蒙特榛子碎（25g）；以$10換購URBAN Café Commune牛角酥；以半價換購Paper Stone Bakery水果丹麥酥等！各優惠數量有限，先到先得。

換領日期：即日起至2022年5月31日

換領方法：會員於The Point手機 App 以 2,500 積分換領 YOHO MALL電子「半價甜品證」一張。憑證於指定參與商戶購買甜點或蛋糕滿HK$100即可享HK$50立減優惠（高達半價優惠）。

優惠受條款及細則約束，詳情請參閱The Point手機應用程式內獎賞頁面。