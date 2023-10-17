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生活
2023-10-17 10:00:00

商場優惠｜利奧坊 Square Mile 首推半價電子禮券！盡享多間大角咀美食及精品優惠

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商場優惠｜利奧坊 Square Mile 首推半價電子禮券！盡享多間大角咀美食及精品優惠

商場優惠｜利奧坊 Square Mile 首推半價電子禮券！盡享多間大角咀美食及精品優惠

商場優惠2023｜位於大角咀，鄰近港鐵奧運站的利奧坊，作為集合高雅品味和時尚購物的地標。由即日起至11月3日舉辦「禮券消費Double Up」，首次推出半價電子禮券優惠。為消費者帶來更多機會，盡情享受利奧坊內多間特色美食餐廳和精品店的消費優惠，推動香港經濟。

首次推出半價電子禮券 盡享多間人氣餐廳及精品店獨家優惠體驗

首次推出半價電子禮券 盡享多間人氣餐廳及精品店獨家優惠體驗

利奧坊匯集了眾多特色人氣餐廳，從米芝蓮推介食府到浪漫雅致的西餐廳，以及傳統風味的中菜館和賣相誘人的甜品店，每一家都為您帶來獨一無二的味覺體驗。同時，利奧坊還設有休閒戶外用品專門店，提供各種戶外活動所需的裝備和用品，讓您在香港這座城市中盡情享受大自然的樂趣。

Restoran Saya Lost Stars Livehouse Bar 老掌櫃東北菜館 想甜嚐甜 eaaat.here hea- Wellness Boutique Daisuk

多款人氣美食及精品半價優惠

在這次「禮券消費Double Up」活動中，利奧坊集結了眾多受歡迎的美食和精品，並推出半價優惠，讓顧客享受全新的購物和美食體驗。為了讓大家能夠盡情享受購物和美食的新體驗，利奧坊誠意推出首次「禮券消費Double Up」電子禮券優惠。活動期間，顧客可以在網站上以港幣50元購買價值港幣100元的電子禮券，即買即用即減，相當於半價優惠！這些電子禮券可用於多家人氣餐廳和商戶，包括獲米芝蓮推薦的泰國餐廳Restoran SAYA想甜嚐甜的開心果心太軟和芫茜心太軟等受食家追捧的美食店，還有現場音樂表演餐廳Lost Stars Livehouse Bar & Eatery和露營專門店大叔等特色餐廳和商店。半價電子餐飲禮券數量有限，先到先得，售完即止。

利奧坊「禮券消費Double Up」

利奧坊「禮券消費Double Up」

首次推出半價電子禮券優惠

「禮券消費Double Up」期間，利奧坊將推出首次半價電子禮券優惠，這不僅為您提供了更多的消費優惠，同時也是利奧坊對於顧客長期以來的支持和厚愛的感謝之意。這次活動將為香港的經濟注入新的活力，並為遊客和本地居民帶來一個獨特的購物體驗。無論您是想與摯愛共度浪漫晚餐，或是與朋友們一起尋找最新潮的時尚單品，利奧坊都將成為您的理想選擇。

香港的利奧坊，結合了時尚、品味和多樣化的文化，為您呈現一個獨特的購物場所。蒞臨利奧坊，您將感受到這座城市的活力和魅力。別錯過「禮券消費Double Up」，立即規劃您的輕鬆時光，與摯愛和好友一同前來利奧坊，共同見證香港經濟的繁榮，並享受這場獨一無二的購物和美食盛宴！

利奧坊Square Mile

利奧坊Square Mile

利奧坊「禮券消費Double Up

活動詳情：顧客只須以優惠價$50 便可購買價值$100利奧坊商戶電子禮券，多間不同商戶可供選擇

開售日期：即日起至2023年11月3日或售完即止

電子禮券有效日期：即日起至2023年11月24日

參與商戶包括：

利奧坊利得街11號：Lost Stars Livehouse Bar & Eatery、Buzz、大叔、星級

利奧坊嘉善街18號：Restoran Saya、The Engine、想甜嚐甜、eaaat.here、老掌櫃東北菜館、hea- Wellness Boutique

＊每位顧客只可於推廣期內購買最多3張的電子禮券；每間商戶最多限購2張電子禮券

即買利奧坊電子禮券

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