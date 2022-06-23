商場優惠｜屯門市廣場BEAUTY WORLD美妝專區 套裝低至26折

屯門市廣場美妝專區BEAUTY WORLD最近開幕，集合逾40個知名美妝品牌，並由即日起至7月26日一連五周帶來連串優惠，包括逾180個低至26折的套裝；率先推出全港首個客製化虛擬頭像「Beauty Me」NFT，結合虛擬NFT與實體會員制，並享有專屬優惠，另有逾10,000份美妝禮品，總值逾200萬。

NFT 結合實體會員制 享 $1,088 迎新美妝禮物

為配合BEAUTY WORLD開幕，將首度結合線上虛擬NFT及線下實體會員制，讓愛美潮人體驗入手虛擬代幣，只要登入屯門市廣場「Beauty Me Avatar」，即可免費製作個人頭像，由面形、髮型、眼妝、唇妝，以至服裝、配飾均可自由選配，當中眼妝及唇妝更由星級化妝師Zoe Fan結合今季流行妝容親自指導創作。S+ REWARDS會員於BEAUTY WORLD指定的化妝及美容商戶以電子貨幣消費滿$2,000(最多兩張不同商戶之即日發票)，即可自製個人虛擬頭像，並鑄造成「Beauty Me」NFT，限量1,000個，加入成為「『Beauty Me』NFT美妝專屬社群」的一分子，尊享會員禮遇，包括價值高達$1,088的迎新美妝禮物；每月以優惠S點數換領美妝禮品、於指定美妝商戶購物獲雙倍S點數；優先換領期間限定化妝及美容體驗及工作坊以及商戶獨家購物優惠等。

每個「Beauty Me」NFT更會於屯門市廣場中庭、全港商場最大的540吋超巨型LED大電視展出，以虛擬身份登上大螢幕，一嘗成為主角的滋味。