商場優惠｜德福廣場「德福購物節」買$1,500送$200 過萬件商品低至1折

德福廣場由5月20日起一連4個星期舉行「德福購物節」，過萬件精選商品優惠價低至1折發售。活動期間，逢周五、六及日更會提供「周末激筍限定優惠」，時裝、美容、鐘錶首飾、健康食品、電子產品、家具等，均會以全港獨家折扣或買一送一優惠發售。商場同時推出買$1,500送$200「多買多賞」消費獎賞，換領次數不限，MTR Mobile登記用戶更專享「假日限定5倍“FUN”」，讓顧客盡享多重消費禮遇。多個人氣廚具品牌亦會分階段於場內增設限定快閃店，讓大家以超筍價入手心水廚具用品。
「德福購物節」 過萬件優惠商品低至1折
「德福購物節」分2階段舉行，首階段（5月20日至6日2日）主打美容美妝、餐飲美食、家居用品及零售美食類別優惠等；第二階段（6月3日至16日）主打時裝、電子產品、鐘錶首飾、保健及個人護理用品、消閒娛樂、電子產品、書籍及文具禮品等。
另外，活動期間逢星期五、六及日場內多間商戶更會提供「周末激筍限定優惠」，人氣商戶包括SK-II、FANCL、Godiva Belgium 1926、中原電器、盞記燕窩蟲草專門店、BIODERMA、COVERMARK、OSIM、OTO、Sanrio Gift Gate、TONYMOLY、位元堂、歐化傢俬、睡康寧等。於指定星期五、六及日均會推出德福廣場獨家的限定折扣或買一送一優惠，數量有限，星級推介商品包括歐化傢俬意大利Butterfly全真皮2座位梳化半價、盞記燕窩蟲草專門店即食燕窩半價發售、OTO按摩器33折起、Godiva Belgium 1926朱古力買一送一等。
加添生活「煮」意 限定快閃店精選廚具低至1折
生活．煮場、德國卡爾牌及德國孖人牌3大人氣廚具品牌，將會分別於德福廣場增設限定快閃店，集合多款廚具、餐具、廚房小家電，均以震撼價發售，以最抵價錢購買優質廚具用品。
「廚具家品限定快閃店」
5月20日（星期五）至5月29日（星期日）生活．煮場限定快閃店
5月31日（星期二）至6月8日（星期三）德國卡爾牌限定快閃店
6月10日（星期五）至6月19日（星期日）德國孖人牌限定快閃店
「多買多賞」消費獎賞買$1,500送$200商場電子優惠券
「德福購物節」期間，商場亦會推出「多買多賞」消費獎賞，顧客於所有商戶類別（食肆、超級市場、服務類別除外）累積消費滿$1,500，即可獲得HK$200港鐵商場電子優惠券（包括1張$100德福廣場時裝及美容類別電子優惠券及1張$100德福廣場時裝、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別電子優惠券），每人換領次數不限。