商場優惠｜德福廣場「德福購物節」買$1,500送$200 過萬件商品低至1折

德福廣場由5月20日起一連4個星期舉行「德福購物節」，過萬件精選商品優惠價低至1折發售。活動期間，逢周五、六及日更會提供「周末激筍限定優惠」，時裝、美容、鐘錶首飾、健康食品、電子產品、家具等，均會以全港獨家折扣或買一送一優惠發售。商場同時推出買$1,500送$200「多買多賞」消費獎賞，換領次數不限，MTR Mobile登記用戶更專享「假日限定5倍“FUN”」，讓顧客盡享多重消費禮遇。多個人氣廚具品牌亦會分階段於場內增設限定快閃店，讓大家以超筍價入手心水廚具用品。

「德福購物節」 過萬件優惠商品低至 1 折

「德福購物節」分2階段舉行，首階段（5月20日至6日2日）主打美容美妝、餐飲美食、家居用品及零售美食類別優惠等；第二階段（6月3日至16日）主打時裝、電子產品、鐘錶首飾、保健及個人護理用品、消閒娛樂、電子產品、書籍及文具禮品等。

另外，活動期間逢星期五、六及日場內多間商戶更會提供「周末激筍限定優惠」，人氣商戶包括SK-II、FANCL、Godiva Belgium 1926、中原電器、盞記燕窩蟲草專門店、BIODERMA、COVERMARK、OSIM、OTO、Sanrio Gift Gate、TONYMOLY、位元堂、歐化傢俬、睡康寧等。於指定星期五、六及日均會推出德福廣場獨家的限定折扣或買一送一優惠，數量有限，星級推介商品包括歐化傢俬意大利Butterfly全真皮2座位梳化半價、盞記燕窩蟲草專門店即食燕窩半價發售、OTO按摩器33折起、Godiva Belgium 1926朱古力買一送一等。