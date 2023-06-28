商場優惠｜恒隆商場「hello夏日狂賞」大派400萬電子優惠券/低至一折換購貨品/智能裸買站

為迎接夏天，恒隆地產旗下商場，包括Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街 1 號以及渣打銀行大廈）攜手推出「hello 夏日狂賞」，為hello會員送上雙重消費禮遇。

由2023年7月1日起至9月3日，恒隆商場將大派總值港幣400萬元電子優惠券。hello會員只須每星期於恒隆商場累積消費滿港幣2,000元或以上，即可獲贈港幣100元恒隆電子優惠券，一連9周最多可賺取港幣900元恒隆電子優惠券；另外，此消費活動共分為兩個消費期，hello會員於每個消費期累積消費滿港幣20,000元或以上，更可額外獲贈港幣300元恒隆電子購物禮券，兩個消費期內合共可額外獲贈總值港幣600元恒隆電子購物禮券，即全期最多可賺取總值港幣1,500元獎賞，多買多賞。 另外，由2023年6月30日起至8月31日，hello會員憑AEON信用卡於Fashion Walk 或康怡廣場消費滿指定金額，更可額外獲得港幣100元恒隆電子購物禮券，多重消費優惠頓時為於7月16日發放的第二期消費券升級增值。

「 hello 每周驚喜禮遇」會員低至一折換購逾 50 件貨品 恒隆地產亦為hello會員延續開心購物體驗。由2023年7月6日起一連八周，恒隆商場手機應用程式逢周四均會推出多個商戶獨家禮遇，會員可以超值hello積分換取預留證，並到店換購心水品牌產品或享用限定購物折扣，包括美容產品、電子產品、保健品及生活用品，部分貨品更低至一折價錢換購。 精選貨品包括維特健靈維新烏絲活髮飲體驗裝，現可以港幣1元換購（原價港幣19元）；歐化寶舒適健康枕三五折，折扣後港幣188元（原價港幣548元）、at.home TATAMI梳化床半價，折扣後港幣1,190元（原價港幣2,380元）；德國寶真空抗氧攪拌機半價，折扣後港幣1,790元（原價港幣3,580元）等等。女士們必搶MENARD Saranari 眼霜亦低至半價，優惠價港幣630元（原價港幣1,260元）、MI MING MART INVITY NMN+抗衰老凍齡丸買一送一，優惠價港幣1,280元（原價港幣2,560元）；美饌優惠包括ODDS假日Brunch買一送一，優惠價港幣688元（原價港幣1,376元）、37 Steakhouse牛肉韃靼・紫菜天婦羅買一送一，優惠價港幣218元（原價港幣436元）、樂天皇朝特色皇朝8色小籠包現可以港幣38元享用（原價港幣142元）等等。每款貨品數量有限，換完即止。