商場優惠｜恒隆商場「hello夏日狂賞」大派400萬電子優惠券/低至一折換購貨品/智能裸買站

「 hello 每周驚喜禮遇」會員低至一折換購逾 50 件貨品

「 24/7 智能自助裸買站」進駐 3 大恒隆商場

恒隆商場一直致力推動可持續發展,積極將環保元素融入生活。由即日起至2023年7月29日逢星期六,恒隆商場與本地創意環保品牌Fill n' Go合辦「hello星期『綠』」活動,新會員只需即場下載恒隆商場手機應用程式,登記成為hello會員,並即場在手機應用程式上傳即日合資格消費單據;現有會員只需即場在手機應用程式上傳即日以電子貨幣單一消費滿港幣300元或以上之合資格消費單據,即可到指定地點換領 Fill n' Go 環保智能鋁樽一個及免費體驗自助「裸買」電子換領券一張,於活動時間結束前到指定商場之「24/7智能自助裸買站」率先體驗免費裸買指定天然潔手液300g。

另外,由2023年8月3日起,一連四個星期四,恒隆商場手機應用程式將推出「裸」樽一換一限量優惠。hello會員只須於恒隆商場手機應用程式領取限量優惠電子券,憑券於指定日子攜帶一個可回收的2號塑膠容器或任何潔手液、洗頭水、沐浴露及洗衣液膠樽等指定地點,即可免費換領Fill n' Go 環保智能鋁樽一個,實行走塑「裸」樽。另外,由即日起至9月30日,hello會員攜帶Fill n' Go 環保智能鋁樽到恒隆商場內Fill n' Go 「24/7智能自助裸買站」裸買指定天然沐浴露,更可享高達78折優惠。