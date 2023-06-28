商場優惠｜恒隆商場「hello夏日狂賞」大派400萬電子優惠券/低至一折換購貨品/智能裸買站

為迎接夏天，恒隆地產旗下商場，包括Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街 1 號以及渣打銀行大廈）攜手推出「hello 夏日狂賞」，為hello會員送上雙重消費禮遇。
由2023年7月1日起至9月3日，恒隆商場將大派總值港幣400萬元電子優惠券。hello會員只須每星期於恒隆商場累積消費滿港幣2,000元或以上，即可獲贈港幣100元恒隆電子優惠券，一連9周最多可賺取港幣900元恒隆電子優惠券；另外，此消費活動共分為兩個消費期，hello會員於每個消費期累積消費滿港幣20,000元或以上，更可額外獲贈港幣300元恒隆電子購物禮券，兩個消費期內合共可額外獲贈總值港幣600元恒隆電子購物禮券，即全期最多可賺取總值港幣1,500元獎賞，多買多賞。
另外，由2023年6月30日起至8月31日，hello會員憑AEON信用卡於Fashion Walk 或康怡廣場消費滿指定金額，更可額外獲得港幣100元恒隆電子購物禮券，多重消費優惠頓時為於7月16日發放的第二期消費券升級增值。
「hello每周驚喜禮遇」會員低至一折換購逾50件貨品
恒隆地產亦為hello會員延續開心購物體驗。由2023年7月6日起一連八周，恒隆商場手機應用程式逢周四均會推出多個商戶獨家禮遇，會員可以超值hello積分換取預留證，並到店換購心水品牌產品或享用限定購物折扣，包括美容產品、電子產品、保健品及生活用品，部分貨品更低至一折價錢換購。
精選貨品包括維特健靈維新烏絲活髮飲體驗裝，現可以港幣1元換購（原價港幣19元）；歐化寶舒適健康枕三五折，折扣後港幣188元（原價港幣548元）、at.home TATAMI梳化床半價，折扣後港幣1,190元（原價港幣2,380元）；德國寶真空抗氧攪拌機半價，折扣後港幣1,790元（原價港幣3,580元）等等。女士們必搶MENARD Saranari 眼霜亦低至半價，優惠價港幣630元（原價港幣1,260元）、MI MING MART INVITY NMN+抗衰老凍齡丸買一送一，優惠價港幣1,280元（原價港幣2,560元）；美饌優惠包括ODDS假日Brunch買一送一，優惠價港幣688元（原價港幣1,376元）、37 Steakhouse牛肉韃靼・紫菜天婦羅買一送一，優惠價港幣218元（原價港幣436元）、樂天皇朝特色皇朝8色小籠包現可以港幣38元享用（原價港幣142元）等等。每款貨品數量有限，換完即止。
「24/7智能自助裸買站」進駐3大恒隆商場
恒隆商場一直致力推動可持續發展，積極將環保元素融入生活。由即日起至2023年7月29日逢星期六，恒隆商場與本地創意環保品牌Fill n' Go合辦「hello星期『綠』」活動，新會員只需即場下載恒隆商場手機應用程式，登記成為hello會員，並即場在手機應用程式上傳即日合資格消費單據；現有會員只需即場在手機應用程式上傳即日以電子貨幣單一消費滿港幣300元或以上之合資格消費單據，即可到指定地點換領 Fill n' Go 環保智能鋁樽一個及免費體驗自助「裸買」電子換領券一張，於活動時間結束前到指定商場之「24/7智能自助裸買站」率先體驗免費裸買指定天然潔手液300g。
另外，由2023年8月3日起，一連四個星期四，恒隆商場手機應用程式將推出「裸」樽一換一限量優惠。hello會員只須於恒隆商場手機應用程式領取限量優惠電子券，憑券於指定日子攜帶一個可回收的2號塑膠容器或任何潔手液、洗頭水、沐浴露及洗衣液膠樽等指定地點，即可免費換領Fill n' Go 環保智能鋁樽一個，實行走塑「裸」樽。另外，由即日起至9月30日，hello會員攜帶Fill n' Go 環保智能鋁樽到恒隆商場內Fill n' Go 「24/7智能自助裸買站」裸買指定天然沐浴露，更可享高達78折優惠。