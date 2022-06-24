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2022-06-24 15:10:36

商場優惠｜恒隆推跨商場抽獎 送iPhone、Dyson空氣清新機 中獎率100%

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商場優惠｜恒隆推跨商場抽獎 送iPhone、Switch、Dyson空氣清新機 中獎率100%

商場優惠｜恒隆推跨商場抽獎 送iPhone、Switch、Dyson空氣清新機 中獎率100%

恒隆宣布71日起推出「消費有賞•不停抽獎」，顧客於恒隆旗下商場每消費滿$300，即可獲得一次電子抽獎機會，每日抽獎上限為10次，100%中獎率，保證有獎，推廣期內新登記的會員更可額外獲得一次電子抽獎機會。另外，hello會員以PayMe from HSBCTap&Go「拍住賞」、WeChat Pay HKBoC Pay、支付寶香港或八達通每消費滿$300，更可獲額外200 hello積分（推廣期內最多可獲贈5次額外hello積分，共1,000 hello積分）。

100%中獎率 送出逾250萬獎賞

hello會員於202271日至831日「消費有賞•不停抽獎」活動推廣期內，在Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）的商戶累積即日消費每滿$300，並把收據上傳至恒隆商場手機應用程式，即可獲得一次電子抽獎機會，每日抽獎上限為十次。此外，恒隆亦特別推出「hello會員迎新獎賞」，顧客於推廣期內登記成為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員並參加抽獎更可額外獲得一次電子抽獎機會。

恒隆7月1日起推出「消費有賞•不停抽獎」。

恒隆7月1日起推出「消費有賞•不停抽獎」。

獎品包括iPhone 13 ProDyson空氣清新機

「消費有賞•不停抽獎」獎品豐富，將送出逾260,000份、總值逾$250萬的獎品及禮遇，種類包括人氣家電、生活用品和餐飲及購物電子券，包括頭獎2,000,000 hello積分、二獎Apple iPhone 13 Pro 256GB（松嶺綠色)、三獎總值$8,000的恒隆電子購物禮券，以及四獎Dyson二合一甲醛空氣清新機TP09；其他獎品包括任天堂Switch遊戲主機(OLED款式)Marshall ACTON II無線音箱、飛利浦HD9252/81 Essential健康氣炸鍋、牛大人私人訂座服務及2位美國特級安格斯120分鐘吃到飽、$1,000百老滙禮物卡，以及$100Decathlon電子券等，令不同年齡階層的會員都能找到合適的獎品。

頭獎2,000,000 hello積分 二獎Apple iPhone 13 Pro 256GB（松嶺綠色) 恒隆電子購物禮券 四獎DysonTP09二合一甲醛空氣清新機 任天堂Switch遊戲主機(OLED款式) Bruno Compact Hot Plate Marshall ACTON II無線音箱 飛利浦HD9252/81 Essential健康氣炸鍋
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