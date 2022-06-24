商場優惠｜恒隆推跨商場抽獎 送iPhone、Dyson空氣清新機 中獎率100%

恒隆宣布7月1日起推出「消費有賞•不停抽獎」，顧客於恒隆旗下商場每消費滿$300，即可獲得一次電子抽獎機會，每日抽獎上限為10次，100%中獎率，保證有獎，推廣期內新登記的會員更可額外獲得一次電子抽獎機會。另外，hello會員以PayMe from HSBC、Tap&Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay、支付寶香港或八達通每消費滿$300，更可獲額外200 hello積分（推廣期內最多可獲贈5次額外hello積分，共1,000 hello積分）。

100% 中獎率 送出逾 250 萬獎賞

hello會員於2022年7月1日至8月31日「消費有賞•不停抽獎」活動推廣期內，在Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）的商戶累積即日消費每滿$300，並把收據上傳至恒隆商場手機應用程式，即可獲得一次電子抽獎機會，每日抽獎上限為十次。此外，恒隆亦特別推出「hello會員迎新獎賞」，顧客於推廣期內登記成為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員並參加抽獎更可額外獲得一次電子抽獎機會。