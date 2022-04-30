商場優惠｜新城市廣場年度購物「折」 1折入手美容產品或療程

沙田新城市廣場的年度購物「折」JUST BUY WEEKS感謝祭，今年提早於5月1日舉行。適逢母親節，特別推出以1折入手美容產品或護理療程，由5月1日起可搶先換領「1折美容產品預留證」，驚喜禮品包括BEYORG深層水潤亮白美容療程 (90分鐘)、GLYCEL鑽白煥肌重生療程(75分鐘) 或Estée Lauder升級再生基因修復精華(75ml)。
精選產品低至$10、$100及3折優惠
JUST BUY WEEKS感謝祭共有4大激賞，包括第1激賞：商舖$10、$100精選產品及低至3折購物優惠，The Point會員於5月1日起更可於The Point App以200積分預留「商品優惠證」，憑證即可於指定商店購買產品，品牌囊括各類型，包括Apivita、BIODERMA 、Caudalie、彌明生活百貨、Cath Kidston、eGG Optical Boutique、Pandora、Dr. Kong Footcare等。
另外店舖亦預備了大量精選產品，以低至3折優惠入手，包括送禮得體的Estee Lauder皇牌修復精華套裝、Laura Mercier皇牌控油鑽光底妝、FILA指定潮流運動鞋及Her own words精選運動服飾、太子珠寶18K白色黃金鑽石吊墜連項鏈等。
1折入手美容產品或護理療程
第2激賞是以1折入手美容產品或護理療程，顧客於5月1日起預先在The Point手機應用程式，以500會員積分換領「1折美容產品預留證」，於5月3至8日期間消費滿$1,000，即可於指定商店以1折換領包括BEYORG深層水潤亮白美容療程(90分鐘、價值$2,350)、GLYCEL鑽白煥肌重生療程 (75分鐘、價值$1,900) 或Estée Lauder升級再生基因修復精華(75ml、價值$1,185)。
第3賞及第4賞分別是雙倍積分盡享$40 Point Dollar及最高消費王大賞。顧客於新城市廣場3期零售商店消費滿$1,000，即可享獲雙倍積分，換領高達$40 Point Dollar。而5月31日前累積消費並成為最高消費王即可贏取萬元禮券及3倍積分換領高達$480 Point Dollar，以禮券入手心頭好，又可用Point Dollar於店舖內當現金使。
「1折美容產品預留證」活動詳情：
日期：5月3至8日
時間：上午10時至晚上10時
地點：新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃
預留證換領：5月1日早上10時30分起開始
換領方法：憑「1折美容產品預留證」並消費滿$1,000，即可以1折入手指定美容產品套裝/護理療程。