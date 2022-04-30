熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
生活
2022-04-30 12:00:00

商場優惠｜新城市廣場年度購物「折」 1折入手美容產品或療程

分享：
商場優惠｜新城市廣場年度購物「折」 1折入手美容產品或療程

商場優惠｜新城市廣場年度購物「折」 1折入手美容產品或療程

沙田新城市廣場的年度購物「折」JUST BUY WEEKS感謝祭，今年提早於51日舉行。適逢母親節，特別推出以1折入手美容產品或護理療程，由51日起可搶先換領「1折美容產品預留證」，驚喜禮品包括BEYORG深層水潤亮白美容療程 (90分鐘)GLYCEL鑽白煥肌重生療程(75分鐘) Estée Lauder升級再生基因修復精華(75ml)

精選產品低至$10$1003折優惠

JUST BUY WEEKS感謝祭共有4大激賞，包括第1激賞：商舖$10$100精選產品及低至3折購物優惠，The Point會員於51日起更可於The Point App200積分預留「商品優惠證」，憑證即可於指定商店購買產品，品牌囊括各類型，包括ApivitaBIODERMA Caudalie、彌明生活百貨、Cath KidstoneGG Optical BoutiquePandoraDr. Kong Footcare等。

APIVITA 希臘高山茶抗氧活膚水及潔面乳20ml 原價$185 優惠價$100 BIODERMA Sensibio 深層卸妝潔膚水250ml X 2件 原價$376 優惠價$100 CAUDALIE 葡萄籽滋潤抗氧護唇膏 原價$50 優惠價$10 彌明生活百貨 POME海洋納米5秒V面提升面膜單片(優惠期由5月1日5月14日) 原價$238 優惠價$100

另外店舖亦預備了大量精選產品，以低至3折優惠入手，包括送禮得體的Estee Lauder皇牌修復精華套裝、Laura Mercier皇牌控油鑽光底妝、FILA指定潮流運動鞋及Her own words精選運動服飾、太子珠寶18K白色黃金鑽石吊墜連項鏈等。

GLYCEL 鑽白煥肌雪肌套裝 原價$1,129 優惠價$368 Fresh 購買紅茶瞬間修護面膜100ml，即可獲紅茶酵素抗污染精華水50ml ($310) 優惠期由5月11日5月31日 Her own words 精選運動服飾半價優惠 Masterpiece by King Fook 指定產品低至5折起

1折入手美容產品或護理療程

2激賞是以1折入手美容產品或護理療程，顧客於51日起預先在The Point手機應用程式，以500會員積分換領「1折美容產品預留證」，於538日期間消費滿$1,000，即可於指定商店以1折換領包括BEYORG深層水潤亮白美容療程(90分鐘、價值$2,350)GLYCEL鑽白煥肌重生療程 (75分鐘、價值$1,900) Estée Lauder升級再生基因修復精華(75ml、價值$1,185)

BEYORG深層水潤亮白美容療程 GLYCEL鑽白煥肌重生療程 Estée Lauder升級再生基因修復精華

3賞及第4賞分別是雙倍積分盡享$40 Point Dollar及最高消費王大賞。顧客於新城市廣場3期零售商店消費滿$1,000，即可享獲雙倍積分，換領高達$40 Point Dollar。而531日前累積消費並成為最高消費王即可贏取萬元禮券及3倍積分換領高達$480 Point Dollar，以禮券入手心頭好，又可用Point Dollar於店舖內當現金使。

1折美容產品預留證」活動詳情：

日期：538

時間：上午10時至晚上10

地點：新城市廣場31The Point會員專櫃

預留證換領：51日早上1030分起開始

換領方法：憑「1折美容產品預留證」並消費滿$1,000，即可以1折入手指定美容產品套裝/護理療程。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受