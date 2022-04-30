商場優惠｜新城市廣場年度購物「折」 1折入手美容產品或療程

沙田新城市廣場的年度購物「折」JUST BUY WEEKS感謝祭，今年提早於5月1日舉行。適逢母親節，特別推出以1折入手美容產品或護理療程，由5月1日起可搶先換領「1折美容產品預留證」，驚喜禮品包括BEYORG深層水潤亮白美容療程 (90分鐘)、GLYCEL鑽白煥肌重生療程(75分鐘) 或Estée Lauder升級再生基因修復精華(75ml)。

精選產品低至 $10 、 $100 及 3 折優惠

JUST BUY WEEKS感謝祭共有4大激賞，包括第1激賞：商舖$10、$100精選產品及低至3折購物優惠，The Point會員於5月1日起更可於The Point App以200積分預留「商品優惠證」，憑證即可於指定商店購買產品，品牌囊括各類型，包括Apivita、BIODERMA 、Caudalie、彌明生活百貨、Cath Kidston、eGG Optical Boutique、Pandora、Dr. Kong Footcare等。