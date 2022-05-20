商場優惠｜最新商場優惠合集 德福購物節商品低至1折/上水廣場1折換購iPhone13/北角匯$5換購正宗泡菜

隨著政府落實第2階段放寬社交距離措施，不同商場都推出各種優惠以吸引大家消費。以下為大家總結各大商場的最新優惠，其中德福廣場推出購物節，商品低至1折；上水廣場可以1折換購iPhone13；北角匯亦有感謝祭，低至HK$5換購正宗泡菜。

商場優惠｜德福廣場「德福購物節」 德福廣場由5月20日起，一連四個星期舉行「德福購物節」。分2階段推出優惠，首階段（5月20日至6日2日）主打美容美妝、餐飲美食、家居用品及零售美食類別優惠等；第二階段（6月3日至16日）主打時裝、電子產品、鐘錶首飾、保健及個人護理用品、消閒娛樂、電子產品、書籍及文具禮品等。 另外，逢星期五、六及日場內多間商戶更會提供「周末激筍限定優惠」，人氣商戶包括SK-II、FANCL、Godiva Belgium 1926、中原電器、盞記燕窩蟲草專門店、BIODERMA、COVERMARK、OSIM、OTO、Sanrio Gift Gate、TONYMOLY、位元堂、歐化傢俬、睡康寧等，於指定星期五、六及日均會推出德福廣場獨家的限定折扣或買一送一優惠，數量有限，售完即止！ 即睇星級推介商品

買 HK$1,500 送 HK$200 商場電子優惠券 顧客於所有商戶類別（食肆、超級市場、服務類別除外）累積消費滿HK$1,500*，即可獲得HK$200港鐵商場電子優惠券（包括1張HK$100德福廣場時裝及美容類別電子優惠券及1張HK$100德福廣場時裝、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別電子優惠券），每人換領次數不限。 *需憑至少2張不同單據，每張消費單據需滿HK$200。 此外， MTR Mobile登記用戶於5月份逢星期五、六、日及公眾假期，於指定商戶以電子貨幣消費滿HK$200，即享5倍積分，一次消費即獲多倍積分，盡享消費購物樂趣！ 限定快閃店 精選廚具低至 1 折 5月20日至6月19日期間，生活．煮場、德國卡爾牌及德國孖人牌3大人氣廚具品牌將會分別於德福廣場增設限定快閃店，集合多款廚具、餐具、廚房小家電均以震撼價發售！

商場優惠｜ Landmark North 上水廣場「涼浸浸・初夏祭」 Landmark North上水廣場購物感謝祭回歸，即日起推出「涼浸浸・初夏祭」活動，特設多款挑戰，只要在場內單日消費滿300元，即可參加遊戲，更有機會換領珍煮丹PRE-SUMMER PARTY夏日飲品。全場有逾3萬件美容化妝、時尚飾品、潮流用品及餐飲美食禮券以低至1折激賞價發售。另有「1折換購賞」，以1折激筍價換購產品。 暢玩「涼浸浸初夏園遊會」 再贏珍煮丹夏日飲品 商場特設5大夏日祭典的傳統遊戲大挑戰，包括「Hello Summer Sweetie!」、「夏日迷之旅」等攤位遊戲！只要在場內即日單一消費滿港幣300元，便可參加遊戲一次，成功即可免費獲贈上水廣場珍煮丹PRE-SUMMER PARTY系列夏日飲品 (包括白雪雪龍眼、眼甘甘木瓜及芒芒木瓜奶) 一杯或其他精美禮品。 「 1 折換購賞」 驚喜換購至潮 iPhone13 、 Dyson 風筒 大家只要以電子貨幣於初夏祭指定星期六即日消費滿指定金額，即可以1折激筍價換購城中至新、至潮產品！凡單一即日消費滿港幣50,000元，更可以用1折換購iPhone 13 (256GB)（優惠價港幣760元）、Dyson全新桃紅色風筒（優惠價港幣368元）及Nintendo Switch（優惠價港幣228元）等； 凡單一即日消費滿港幣18,000元，即可以以1折換購AirPods第三代（優惠價港幣150元）、Shiseido皇牌免疫力全新肌源補水組合（優惠價港幣250元）及Marshall藍牙耳機（優惠價港幣130元）等； 凡單一即日消費滿港幣5,000元，即可以以1折換購Bruno氣炸鍋（優惠價港幣80元）及Estee Lauder升級再生基因修護賦活眼霜套裝（優惠價港幣88元）等！

商場優惠｜ MOKO 新世紀廣場三大獎賞禮遇 MOKO新世紀廣場於即日起乘勝加推一連串三大獎賞禮遇：「到場賞迎新線」、「好賞．同樂」及「旺角購物祭」！ 禮遇一：搭乘東鐵線驚喜禮遇 到場即賞迎新線 商場由即日起，向搭乘港鐵到MOKO的顧客特別派發1,000份「到場即賞迎新線」禮遇，顧客於MOKO顧客服務中心出示港鐵車程紀錄的手機螢幕截圖，即可獲贈HK$50 MOKO商戶贈券一張，限量1,000名，先到先得，換完即止。 換領日期：5月18日至換完即止 換領時間：上午10時至晚上10時 禮遇二：「好賞．同樂」花墟 3 重賞 凡光顧旺角花墟的顧客，即可參與「好賞．同樂」三重賞，出示旺角花墟商戶的發票；或於MOKO即日以電子貨幣單一消費滿HK$100，追蹤及讚好MOKO社交平台專頁，即可換領$60 MOKO POP贈券、1小時免費泊車券及賺取積分。每人每日只限換領1次，禮品數量有限，換完即止。 換領時間：上午10時至晚上10時

換領日期：5月7-31日, 6月1-30日

換領地點：L1 顧客服務中心 禮遇三：消費激賞過 300 萬元豐富購物贈券獎賞 MOKO於5月特意聯同場內過百商戶推出「MOKO旺角購物祭」，即日起至6月7日期間顧客憑指定消費限量換領購物贈券組合，最高可獲贈$2,200購物贈券：買滿$800送$200 MOKO購物贈券組合；買滿$2,000送 $500 MOKO購物贈券組合；買滿$7,000 送 $1,500 MOKO購物贈券組合。

禮遇三：消費激賞過 300 萬元豐富購物贈券獎賞 MOKO於5月特意聯同場內過百商戶推出「MOKO旺角購物祭」，即日起至6月7日期間顧客憑指定消費限量換領購物贈券組合，最高可獲贈$2,200購物贈券：買滿$800送$200 MOKO購物贈券組合；買滿$2,000送 $500 MOKO購物贈券組合；買滿$7,000 送 $1,500 MOKO購物贈券組合。 點擊睇換購 購物贈券詳情！

消費券 JETSO WEEKS 感謝祭 商場優惠｜北角匯 2022JETSO WEEKS 北角匯由即日起至7月份，舉行以消費券為主題的大型「消費券2022 JETSO WEEKS 感謝祭」。 逾萬三件低至 1 折貨品及美食 HK$10 買走 USB 座檯風扇 北角匯聯同場內逾百間商戶在感謝祭期間為大家送上驚喜，大量貨品以3折至半價發售、更多買一送一及套裝贈品等。當中推介包括Colo[email protected]新款USB座檯風扇（特價︰HK$8.9）、Kaya咖吔新加坡鹹蛋黃魚皮（特價︰HK$6.8）、Shaz Confections 件裝蛋糕（特價︰HK$5.8-HK$6.8）等產品及美食。 即睇優惠產品！

韓國超市 1 周年推 4 大「至 K 禮遇」 只需 $5 即可將泡菜帶回家 一田超市於25/5至7/6期間，推出多款冷凍、乾糧等食品低至半價發售，更可低至6折購入鹿兒鳥和牛（特價: $99.9）及日本女峰士多啤梨（特價: $29.9）等。而新世界韓國食品超市於1/6至3/7亦舉行北角店一週年大誌慶，除有多款韓式美食如醬油蟹、紫菜粉絲卷買一送一外，亦加推北角店限定4大「至K禮遇」，多買多賞！ 禮遇1︰出示任何帶有相片之身分證明文件顯示顯示你的英文名字含K、O、R、E、A或 N其中3個或以上英文字母，即獲9折優惠券一張！ 禮遇2︰購物淨價滿HK$500送精美保溫袋乙個 禮遇3︰The Point會員消費滿 $100 或以上，即可用優惠價$5換購泡菜乙盒 (原價: $40) (需出示其The Point電子會員卡) 禮遇4︰The Point會員於6月1至7月3日逢星期六下午6時到新世界韓國食品北角店出示其The Point電子會員卡，即可免費換領特色美食乙份，體驗韓式美味！

The Point 會員尊享 4 大禮遇 大送 iPhone 13 、 iPad 、鑽飾逾百萬禮品 北角匯感謝祭另一重頭項目就是為The Point會員度身推出的4大禮遇： 1) Beauty Rewards︰於兩間不同服飾及美妝商戶以電子貨幣消費滿HK$1,200，即可換領HK$100一田現金禮券及$100 Point Dollar，兼同時賺取積分； 2) Eat N-joy Rewards︰於零售、食肆消費滿指定金額並連同指定數量之戲票存根，即可換領高達HK$400一田現金禮券； 3) Sparkling Rewards︰憑積分加指定消費就有機會換走價值高達$15,000的太子珠寶鑽飾！ 4) Top Spender Rewards︰Top Spender Rewards的首5名累積最高消費金額之會員可獲以下禮品︰ 第一名︰iPhone 13 Pro Max 256GB及HK$3,000 一田超市電子禮券

第二名︰iPhone 13 mini 256GB及HK$2,000 一田超市電子禮券

第三名︰iPad Air 256GB (Wi-Fi)及HK$1,000 一田超市電子禮券

第四名︰iPad mini 64GB (Wi-Fi)及Dr. Bauer HIFU POWER 高能聚焦超聲波美容儀套裝

第五名︰Apple Watch Series 7智能手錶 GPS 41mm及Dr. Bauer HIFU POWER 高能聚焦超聲波美容儀套裝

商場優惠｜海港城全新 REWARDING EVERY DAY 優惠券獎賞 由即日起至7月17日，顧客於同日以指定電子付款方式消費每$1,500即可獲「$100購物優惠券」、「$100美食優惠券」及「$50美食優惠券」各1張；而消費每$5,000更可額外獲贈「$500購物優惠券」1張。逢周二及周日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多賺取$15,000優惠券。優惠券可於超過360間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠。

海港城全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞

商場優惠｜ ifc 「 Time to Feast 」美食購物禮遇 ifc商場一連三周末推出「Time to Feast」限時餐飲獎賞，由2022年5月13日至5月29日期間，CLUB ic會員逢星期五至日於ifc商場內指定餐廳以電子貨幣消費滿港幣400元，即可獲贈港幣400元ifc商場指定消費電子購物禮券，適用於170間人氣商店，包括創意無國界料理餐廳HAKU、西班牙餐廳La Rambla by Catalunya等，尊享高達100%回贈。 日期：2022年5月13日至5月29日（逢星期五至日） 換領方法：CLUB ic會員於消費日起7天內可憑最多一張商場內合資格餐廳及酒吧發出的消費單據之機印正本)及對應之電子貨幣存根 (包括銀聯、信用卡、易辦事、八達通、Alipay、Apple Pay、Android Pay、微信支付及拍住賞)，透過「ifc mall (Hong Kong)」手機應用程式登記消費，或親臨商場禮賓部(近 1090 號舖)或於國際金融中心一期U2 樓的CLUB ic Lobby登記消費。經核實後，ifc商場指定消費電子禮券會於7天內推送至會員帳戶。 網址：https://ifc.com.hk/clubic/tc/happenings/promotions-events/

商場優惠｜佛羅倫斯小鎮「周年狂歡 5 重賞」 適逢香港佛羅倫斯小鎮5周年，隆重推出「周年狂歡5重賞」，由5月27日至6月12日，小鎮將推出多重星級優惠，大派HK$400,000的驚喜禮券和禮品。 第一賞：滿額禮券即賞 顧客凡於活動期內即日消費滿HK$2,500，即可獲得小鎮購物禮券HK$150一張；消費滿HK$5,000（最多2張即日單據正本），即可獲得小鎮購物禮券HK$350一張，多買多賞。購物禮券數量有限，先到先得，送完即止。 第二賞：最高消費獎賞 會員於活動日期内以電子貨幣消費^並上載有效的消費單據，成功登記即自動參加「最高消費獎賞」，期間累積最高消費金額之首50位會員可獲贈以下豐富獎品： 最高消費首50名會員 禮遇 第1 - 5名 Mi 空氣淨化器4 及HK$500 禮券 第6 - 10名 Nespresso Essenza Mini 咖啡機 及 HK$200禮券 第11 - 30名 Aesop 禮盒套裝 及 HK$200禮券 第 31 - 50名 Fresh 身體護理套裝 及 HK$200禮券 第三賞：生日月及身份證限定專享禮遇 於5月及6月生日或香港身份證含數字「5」的會員，即可享有購物禮券HK$100 一張，每日名額 30個，名額有限，先到先得，換完即止。 第四賞：積分消費甜蜜賞 會員只需於活動期內即日消費滿HK$500或以上，即可以10,000積分換領Venchi朱古力一份。

第五賞：驚喜品牌禮遇 商場與店內多個國際知名品牌攜手帶來源源不絕的驚喜和新鮮感，聯手推出多個期間優惠，精選產品更低至2折發售。一眾品牌包括：Balenciaga、Burberry、Furla、Prada、Sergio Rossi、Tory Burch等均推出限定優惠折扣。 品牌優惠詳情 (優惠資訊如有不同請以店内公告爲準)： 品牌 折扣内容 Balenciaga 精選貨品低至25折 Balmain 精選貨品低至35折 Bottega Veneta 精選貨品低至35折 Burberry 精選貨品低至3折 Furla 購買兩件貨品以上額外9折 購買三件貨品以上額外8折 購物滿 HK$3,500 立減 HK$300 Lane Crawford 精選貨品低至1折 購買三件女裝服飾及鞋履額外9折 小鎮會員於連卡佛購物滿 HK$2,000 即可以 HK$740 特惠價 換購 OOKONN X STUDIO CONCRETE 旅行箱一個 Philipp Plein 精選貨品低至5折 精選貨品第一件6折; 第二件半價 Prada 精選貨品低至5折 Sergio Rossi 精選鞋履低至2折 指定貨品購物滿 HK$3,800 額外9折 指定貨品購物滿 HK$5,800 額外8折 指定貨品購物滿 HK$9,800 額外7折 Tod’s 購物滿 HK$5,000 享額外72折 購物滿 HK$9,000 享額外63折 Tory Burch 精選貨品低至4折 購買三件指定貨品額外85折 Versace 精選貨品額外6折 購買三件指定貨品額外4折 Vivienne Westwood 精選貨品低至5折 精選貨品兩件額外9折 精選貨品三件額外8折 Saint Laurent 精選貨品低至15折 即睇精選優惠產品！

商場優惠｜希慎集團「 hy! Power Up 」三重獎賞優惠 希慎集團舉辦年度活動「hy! Power Up」，推出三重獎賞優惠，有超過100個利園區商戶參與。 第一重賞 ：7 折商戶電子現金券 希慎「hy! Power Up」將於5月20日早上10時起重磅登陸hy!網上平台，屆時將發售7折商戶電子現金券，為大家注入生活正能量！Lee Gardens會員可於活動期間，以7折搶購商戶電子現金券，已購買的現金券將存入Lee Gardens App的電子錢包，大家可以先安在家中預留心水的商戶電子現金券，之後再到利園區內指定商戶購物。參與商戶包括COVA Ristorante & Caffe、Dr. Martens、MOSCHINO、NIKE、UNIQLO、千両、權八、西苑酒家、樂天皇朝等。 第二重賞：指定恒生信用卡專享獨家低至 5 折優惠 希慎集團聯同恒生信用卡推出獨家優惠，會員憑指定恒生信用卡於hy!網上平台購買利園區商戶電子現金券，可以低至5折至抵價搶購商戶電子現金券，名額有限，送完即止。 第三重賞：積分作即時折扣使用 + 賺取會員積分 會員於hy!網上平台購買商戶現金券，結帳時可將現有Lee Gardens積分作即時折扣，同時賺取Lee Gardens積分，讓大家邊買邊賺，尊享連綿不絕的購物優惠。每單hy! Power Up商戶電子現金券之交易最多可使用Lee Gardens積分兌換等值不多於交易淨值20%之即時折扣，餘額需以指定付款方式結帳。

希慎集團年度活動「hy! Power Up」

商戶同步推折扣優惠 精選折上折人氣單品推介 利園區多個商戶亦精挑細選不同類型的人氣商品及美容療程，以低至42折發售以答謝顧客的支持，即場使用「hy! Power Up」商戶現金券更享折上折優惠。即睇精選品牌優惠如下：

商場優惠｜朗豪坊《朗豪坊夏日 CHILL 賞》 朗豪坊將於5月30日至6月26日舉行《朗豪坊夏日CHILL賞》，誠邀大家齊齊完成「限時任務」即享雙重獎賞！頭炮大抽獎送出汽水品牌OOHA® x Anson Lo簽名版限量禮盒或朗豪坊商場HK$1,000現金禮券！消費滿HK$200再請你暢飲OOHA®汽水！ 第 1 重賞：限時任務大抽獎 LP CLUB會員於推廣期內憑單一消費滿HK$100，透過朗豪坊APP全新「限時任務」功能，上載合資格消費單據並成功登記積分，即可自動參加大抽獎，有機會贏取OOHA® x Anson Lo簽名版限量禮盒或朗豪坊商場HK$1,000現金禮券(名額共20)。限量禮盒內包括Anson Lo簽名紀念卡、1：1 Anson Lo海報、布袋、T裇、襪、便利貼各一份，以及3款口味的迷你罐OOHA®汽水！抽獎結果將於7月6日於朗豪坊活動網頁及指定報章公布，一眾神徒記得Mark實日子完成任務！ 第 2 重賞：限定獎賞 LP CLUB會員憑單一消費滿HK$200，即送OOHA®汽水迷你罐 (6罐裝)，包括白桃烏龍茶味、柚子海鹽味或荔枝乳酸味。數量有限，換完即止。

商場優惠｜ V city THANKFUL WEEK 感謝週 2022 屯門V city一連7日由5月25日至5月31日期間，推出5大至瘋賞回饋顧客！ 【 1 】 $1 、 $10 震撼價專區 $1、$10震撼價專區以令人垂涎三尺的美食為主，咸甜皆有，燕麥黑米露、美國天然小紅莓乾、北海道豚肉燒賣、紅豆冰$1登場！上海食府雞絲水晶粉皮、冰室迷你炸饅頭$10驚喜快閃，以最抵價錢享美食。

【 2 】逾 20,000 件人氣美妝潮服、生活百貨及健康食品低至 17 折 V city與場內商店及人氣食肆聯手推出「全場瘋狂買」，一共有逾20,000件人氣美妝潮服、生活百貨及健康食品，低至17折！今年更藉著消費券熱潮，加碼推出限量消費券專享優惠！

【 3 】換領至 HIT 家電 包括紫色 iPad Air 、 DYSON 風筒 今年V city為各位隆重推出「消費券智．潮家電賞」，由月24日3pm起，The Point會員預先在The Point App內換領限定心水產品預留證，並於推廣期內以電子消費券消費滿指定金額，即可輕鬆換得人氣Gadgets，包括最新型號10.9吋紫色iPad Air、DYSON（全新版）Supersonic™ HD08風筒、夏日炎炎必備的德國寶等離子空氣淨化風扇等。 推廣期：2022.05.25 - 05.31

換領時間：12：00 - 22：00

換領地點：V city MTR層顧客服務中心