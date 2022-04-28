商場優惠｜朗豪坊5月加推「請你睇戲」 食滿$200即送換票證兩張

朗豪坊早前推出「朗豪坊 #幫你埋單」反應熱烈，每日回贈名額均火速換罄，加上近日多套人氣電影陸續上映，朗豪坊將於5月1日起至5月20日，加碼推出「#請你睇戲」， LP CLUB會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿$200，即賞朗豪坊商場$200現金禮券或朗豪坊Cinema City 電影換票證兩張（價值$230）；於零售商舖消費滿$1,000，即賞$100餐飲現金禮券或朗豪坊Cinema City 電影換票證一張（價值$115）。現金禮券可以於過百間非食肆商舖使用，變相幫你埋單。

而於零售商舖消費滿$500，即賞$50餐飲現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用；所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻，可以真正當錢使，兼即賺即用。

LP 賞你「即食、即賺、即買」小貼士：

1. 先到朗豪坊食肆消費滿$200，使用新一輪電子消費券結帳，即賺$200現金禮券或朗豪坊Cinema City 電影換票證兩張，即到零售商舖消費或看場電影，盡享雙重消費優惠，可以$1都不用出。

2. 先到朗豪坊零售商舖消費滿$500，使用新一輪電子消費券結帳，即賺餐飲現金禮券醫肚，去café或者4樓美食廣場，變相即賺免費午餐。

3. 商場逾40家商舖現正進行折扣及電子消費券優惠，於「朗豪坊 #幫你埋單」賺到的現金券亦可同時使用，盡享折上折優惠，優惠列表：https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13Vm9rXSvhtIIPyqydRoecVy_QnoD0dje