商場優惠｜沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場《夏日激賞》抽獎 有機會嬴iPhone 13 Pro

恒基地產旗下的沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場，將於7月1日起至7月31日推出《夏日激賞》大抽獎，於場內以電子貨幣消費滿指定金額，並於H．COINS手機app免費登記成為會員，成功上載發票，即可獲抽獎機會，贏取逾千份商場現金券及其他禮品，更有機會贏得iPhone 13 Pro。
H．COINS手機app抽獎 即抽即獎永不落空
沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場賞你驚喜抽獎機會，由7月1日起至7月31日於場內以電子貨幣單一消費滿$250或以上，經H．COINS手機app自助上傳發票並成功獲批核，除了可賺取H．COINS外，更可獲得即抽即中獎機會一次，贏取逾千份商場購物或餐飲現金券(面值包括$100、$50及$30)及其他精美禮品，永不落空，最高可享40%消費回贈。
每星期額外大抽奬 贏取iPhone 13 Pro
另外，沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場更額外增設iPhone大抽奬，是次抽獎分為4個星期的消費階段，每個階段內的即抽即中奬之參加者均可自動參加，全期共8部iPhone 13 Pro (128GB)，登記發票越多，抽獎機會亦會越多。
沙田中心。沙田廣場及屯門時代廣場《夏日激賞》抽獎活動詳情
活動日期：7月1日起至7月31日
iPhone 13 Pro (128GB)之抽奬以會員合資格發票上的消費日期計算，各階段之消費日期分別如下：
第一階段：消費日期為2022年7月1日至7月7日
第二階段：消費日期為2022年7月8日至7月14日
第三階段：消費日期為2022年7月15日至7月21日
第四階段：消費日期為2022年7月22日至7月31日
抽奬結果將於2022年8月31日於星島日報及英文虎報公佈，得奬者將獲專人通知領奬。