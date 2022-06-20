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2022-06-20 17:00:00

商場優惠｜沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場《夏日激賞》抽獎 有機會贏iPhone 13 Pro

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商場優惠｜沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場《夏日激賞》抽獎 有機會嬴iPhone 13 Pro

商場優惠｜沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場《夏日激賞》抽獎 有機會贏iPhone 13 Pro

恒基地產旗下的沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場，將於71日起至731日推出《夏日激賞》大抽獎，於場內以電子貨幣消費滿指定金額，並於HCOINS手機app免費登記成為會員，成功上載發票，即可獲抽獎機會，贏取逾千份商場現金券及其他禮品，更有機會贏得iPhone 13 Pro

HCOINS手機app抽獎  即抽即獎永不落空

沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場賞你驚喜抽獎機會，由71日起至731日於場內以電子貨幣單一消費滿$250或以上，經HCOINS手機app自助上傳發票並成功獲批核，除了可賺取HCOINS外，更可獲得即抽即中獎機會一次，贏取逾千份商場購物或餐飲現金券(面值包括$100$50$30)及其他精美禮品，永不落空，最高可享40%消費回贈。

於沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場以電子貨幣單一消費滿$250或以上，並於H．COINS手機app成功上載發票，即可獲抽獎機會，有機會贏得iPhone 13 Pro。

於沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場以電子貨幣單一消費滿$250或以上，並於H．COINS手機app成功上載發票，即可獲抽獎機會，有機會贏得iPhone 13 Pro。

每星期額外大抽奬  贏取iPhone 13 Pro

另外，沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場更額外增設iPhone大抽奬，是次抽獎分為4個星期的消費階段，每個階段內的即抽即中奬之參加者均可自動參加，全期共8iPhone 13 Pro (128GB)，登記發票越多，抽獎機會亦會越多。

 

沙田中心。沙田廣場及屯門時代廣場《夏日激賞》抽獎活動詳情

活動日期：71日起至731

iPhone 13 Pro (128GB)之抽奬以會員合資格發票上的消費日期計算，各階段之消費日期分別如下：

第一階段：消費日期為202271日至77

第二階段：消費日期為202278日至714

第三階段：消費日期為2022715日至721

第四階段：消費日期為2022722日至731

抽奬結果將於2022831日於星島日報及英文虎報公佈，得奬者將獲專人通知領奬。

餐飲現金券適用於牛摩+等場內多間餐飲商戶。
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