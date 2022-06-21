商場優惠｜海港城x foxco限量化妝箱 逾30美容品牌推半價套裝

海港城以「Beauty Carry On」為主題，首次邀請日本時尚插畫家foxco設計單肩手提化妝箱，同時推出「Beauty Carry On」美容優惠套裝，逾30個品牌的王牌產品於「Harbour City Online」(www.harbourcityonline.com) 以低至半價發售，每套更附送海港城「Beauty Carry On」化妝箱及$200購物優惠券。此外，凡於海港城消費並參與Rewarding Every Day推廣活動，亦可免費換領「Beauty Carry On」化妝箱及自選美容禮品。

近年多個時裝品牌都推出小手袋，海港城邀請日本插畫家foxco合作，設計單肩手提化妝箱。foxco擅長以療癒風格勾勒生活中的小確幸，這次其插畫主角——Obakéinu特別在漫天流星下化妝，是她欣賞香港夜景後的浪漫想像。粉藍色的仿皮化妝箱，配上手挽及可調校長度的肩帶，不同風格的女生於任何場合都可穿搭。

獨家「 Beauty Carry On 」美容優惠套裝

海港城於「Harbour City Online」(www.harbourcityonline.com) 推出獨家「Beauty Carry On」美容優惠套裝，逾30個品牌的王牌產品以低至半價發售，每套更附送「Beauty Carry On」化妝箱及Rewarding Every Day $200購物優惠券。所有美容優惠套裝只限於網上預訂，每款限量50套，售完即止。

海港城美容概念店品牌包括 AMOREPACIFIC、BEYORG| Beyond Organ ic 有機無限、Chloé Atelier des Fleurs、Gucci Beauty、La Maison VALMONT、mtm labo、NARS及 SHISEIDO 等獨家美容優惠套裝會於6月20日發售；而美容專櫃品牌包括 ALBION、CLARINS、Givenchy Beauty、Lancôme、shu uemura及 TATCHA等的獨家美容優惠套裝會於6月下旬發售。