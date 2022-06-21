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2022-06-21 19:35:17

商場優惠｜海港城x foxco限量化妝箱 逾30美容品牌推半價套裝

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商場優惠｜海港城x foxco限量化妝箱 逾30美容品牌推半價套裝

商場優惠｜海港城x foxco限量化妝箱 逾30美容品牌推半價套裝

海港城以「Beauty Carry On」為主題，首次邀請日本時尚插畫家foxco設計單肩手提化妝箱，同時推出「Beauty Carry On」美容優惠套裝，逾30個品牌的王牌產品於「Harbour City Online(www.harbourcityonline.com) 以低至半價發售，每套更附送海港城「Beauty Carry On」化妝箱及$200購物優惠券。此外，凡於海港城消費並參與Rewarding Every Day推廣活動，亦可免費換領「Beauty Carry On」化妝箱及自選美容禮品。

燙金壓花呈現香港迷人夜景

近年多個時裝品牌都推出小手袋，海港城邀請日本插畫家foxco合作，設計單肩手提化妝箱。foxco擅長以療癒風格勾勒生活中的小確幸，這次其插畫主角——Obakéinu特別在漫天流星下化妝，是她欣賞香港夜景後的浪漫想像。粉藍色的仿皮化妝箱，配上手挽及可調校長度的肩帶，不同風格的女生於任何場合都可穿搭。

化妝箱適合不同風格女生，容易配搭。 化妝箱以燙金和壓花加工呈現香港的迷人夜景，提醒大家每日都帶著美麗向前。

獨家「Beauty Carry On」美容優惠套裝

海港城於「Harbour City Online(www.harbourcityonline.com) 推出獨家「Beauty Carry On」美容優惠套裝，逾30個品牌的王牌產品以低至半價發售，每套更附送「Beauty Carry On」化妝箱及Rewarding Every Day $200購物優惠券。所有美容優惠套裝只限於網上預訂，每款限量50套，售完即止。

海港城美容概念店品牌包括 AMOREPACIFICBEYORG| Beyond Organ ic 有機無限、Chloé Atelier des FleursGucci BeautyLa Maison VALMONTmtm laboNARS SHISEIDO 等獨家美容優惠套裝會於620日發售；而美容專櫃品牌包括 ALBIONCLARINSGivenchy BeautyLancômeshu uemura TATCHA等的獨家美容優惠套裝會於6月下旬發售。

購買詳情：

日期：即日至715

網站：www.harbourcityonline.com

*PayMe網上付款後可到海港城指定地點提取美容優惠套裝及贈品

*每款美容優惠套裝限量50套，每人限購每款1套，售完即止。

免費獲贈「Beauty Carry On」化妝箱及自選美容禮品

另外，顧客凡參與海港城Rewarding Every Day活動並消費滿20,000 (當中包括於美容/個人護理商戶消費滿$500或以上)，即可免費獲贈「Beauty Carry On」化妝箱1個及驚喜美容禮品換領卡1張，於逾20個美容品牌超過2,000份之精選美容禮品中，揀選最適合自己的驚喜美容禮品。

換領詳情：

日期：即日至717

時間：12:30pm 9:00pm

地點：港威商場2 (GW2217-8號舖ACCA KAPPA)

美容禮品選項：www.harbourcity.com.hk/happening/beauty-carry-on-surprise-beauty-gift-redemption/

*化妝箱及禮品數量有限，換完即止。

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