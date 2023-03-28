商場優惠｜綠楊坊40周年「四重至激賞」 派40萬電子優惠券/低至1折商品/$1,000回贈

為慶祝港鐵旗下的綠楊坊開業40周年，商場特別推出「四重至激賞」回饋市民支持。商場將由4月4日推出「綠楊坊即搶即賞」活動，向市民大派總值40萬的商場電子優惠券，亦會與商戶攜手在4月推出「40周年感謝折」活動，一系列限定商品低至1折發售。而MTR Mobile登記用戶憑累積消費更可參加「春日回贈」活動，最多可獲得高達$1,000回贈，於活動期間累積消費金額最高的首100名顧客，更可額外瓜分4000萬MTR分。

連串優惠的重頭戲必定是4月4日舉辦的「綠楊坊即搶即賞」。MTR Mobile登記用戶只要於活動當天，進入MTR Mobile應用程式內的 「優惠」頁面，就能以先到先得形式奪得限量精彩獎賞！隨機獎賞包括$500綠楊坊指定類別電子優惠券(包括2張$100綠楊坊時裝及美容電子優惠券、2張$100綠楊坊指定類別電子優惠券及1張$100綠楊坊餐飲食肆電子優惠券，以上$100港鐵商場電子優惠券，需消費滿$300方可作$100使用)及$100綠楊坊時裝、美容及指定類別電子優惠券，獎賞總值40萬。

精選商品包括Bricks House不同系列多款盲盒、菁雲的蟲草花螺片湯包130g以低於１折，即低至$4.8起的激抵價發售；位元堂金羅漢果清感健肺湯320g、指定RICCINI戶外防曬帽低至4折；Cook Cook Land的法國進口鴨肝、美國銀鱈魚扒、挪威大西洋鯖魚柳等肉食低至3折；英記茶莊女兒香片、明前龍井低至75折等。餐飲優惠方面，潮樓推出$58滷水鮮鮑魚；於燒肉LIKE惠顧指定套餐，可以優惠價$40加購牛舌100g一份。

由4月1日起，商場與場內商戶攜手推出「40周年感謝折」，過百款精選商品將以驚喜價發售，折扣商品涵蓋保健、養生產品、家居用品、潮流服飾、護膚品、玩具、多國進口食材及滋味美食等。

第三賞：「春日回贈」優惠 高達 $1,000 回贈

由4月1日至4月30日期間，MTR Mobile登記用戶更可享「春日回贈」驚喜優惠。MTR Mobile登記用戶以電子貨幣於指定商戶累積消費滿$1,000，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，便可獲贈合共$100綠楊坊指定類別電子優惠券。推廣期內，每位登記用戶最多可享10次獎賞，即可贈獲總值$1,000電子優惠券。

第四賞：累積消費金額最高的首 100 名顧客 瓜分 4000 萬 MTR 分

驚喜優惠豈只於此。於活動期間在指定商戶累積消費金額最高的首100名顧客，可額外獲得「最高消費賞」，將可瓜分高達4000萬MTR分。