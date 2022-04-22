商場優惠｜置富Malls X 姆明 消費換姆明文青風廚具

疫情期間，不少人都變身成廚神。置富Malls聯同Moomin姆明一族推出「置富Malls X 姆明春日「煮」意」，由4月23日開始，於指定置富Malls消費，可換領5款實用美觀的入廚好物，包括「姆明多用途手提袋」、「姆明春日暖心陶瓷杯」、「姆明原野風陶瓷碟套裝」、「姆明田園餐墊連餐具套裝」和「姆明木製單柄鍋連蓋」，廚具印上姆明及小伙伴的精緻剪影，加上標誌性顏色，增添春日可愛和簡約文青氣息。姆明期間限定店更將於6月登陸馬鞍山廣場，屆時更會發售多款姆明一族精品，各位粉絲們謹記留意。

置富 Malls X 姆明文青廚具｜姆明多用途手提袋 「姆明多用途手提袋」率先在4月推出，線條俐落的雙面設計配合姆明一貫清新形象，一面是鏤空線條的簡約文青風，另一面是鮮艷明亮配色的型格剪影風，輕輕反轉就能呈現不同風格打扮。大容量設計便利，無論是採購食材，還是日常上班都十分適合。Fortune+會員凡於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶累積消費滿$300，包括$200或以上的電子貨幣，或登入Fortune Malls App使用Point+即可換領。

姆明多用途手提袋

置富 Malls X 姆明文青廚具｜姆明春日暖心陶瓷杯 多飲水是健康之本，一套2款的「姆明春日暖心陶瓷杯」，印上姆明圓滾滾的圖像，並分別有史力奇和小美的陪伴。由5月28日起，Fortune+會員凡於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶累積消費滿$400，包括$300或以上的電子貨幣，或登入Fortune Malls App使用Point+，即可換領一套。

姆明春日暖心陶瓷杯

置富 Malls X 姆明文青廚具｜ 姆明原野風陶瓷碟套裝 一套3款的「姆明原野風陶瓷碟套裝」，分別印上維妙維肖的姆明、史力奇、小美圖像，再以他們喜愛的食物作花紋繞邊點綴，巧加亮點又不會過份浮誇。由5月28日起，Fortune+會員凡於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶累積消費滿$600，包括$500或以上的電子貨幣，或登入Fortune Malls App使用Point+，即可換領一套。

姆明原野風陶瓷碟套裝

置富 Malls X 姆明文青廚具｜ 姆明田園餐墊連餐具套裝 「姆明田園餐墊連餐具套裝」一面以姆明、史力奇、小美，還有各種美食小圖案整齊排列，反轉另一面餐墊，有姆明及小伙伴們的影子在櫻花下準備「開餐」。滌棉材質的餐墊之中內有玄機，包含木製食具一對，另附有貼心的綁帶，可隨意捲起打結，環保美觀且方便攜帶，隨時隨地享用美食。由6月11日起，Fortune+會員凡於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶累積消費滿$300，包括$200或以上的電子貨幣，或登入Fortune Malls App使用Point+，即可換領一套。

置富 Malls X 姆明文青廚具｜ 姆明木製單柄鍋連蓋 外形精美的烹飪工具能締造烹飪美食的儀式感，「姆明木製單柄鍋連蓋」四周印上姆明及小伙伴的剪影圖案，天然木手柄和蓋頂滲透簡約時尚文青氣息，木製手柄不但可隔熱，更防滑易握。直徑15cm的尺寸除了涮、煮、燉，更適合一鍋到底料理。由6月11日起，Fortune+會員凡於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶累積消費滿$1,000，包括$900或以上的電子貨幣，或登入Fortune Malls App使用Point+，即可換領一個。

姆明木製單柄鍋連蓋