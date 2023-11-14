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2023-11-14 12:30:00

商場優惠｜領展Link Up聖誕「賞」飛就飛大抽獎 派3萬元旅遊禮券/萬豪酒店staycation/Switch遊戲機

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商場優惠｜領展Link Up聖誕「賞」飛就飛大抽獎 派3萬元旅遊禮券/萬豪酒店staycation/Switch遊戲機

商場優惠｜領展Link Up聖誕「賞」飛就飛大抽獎 派3萬元旅遊禮券/萬豪酒店staycation/Switch遊戲機

領展旗下24個商場推出「LINK UP『賞』飛就飛大抽獎」，送出總值過百萬元禮品，包括高達3萬元的旅遊現金禮券、海洋公園萬豪酒店staycation連樂園門票等。Link Up會員消費滿300元即可參加抽獎，首次參加更同時可換領餐飲及零售電子現金券一張。而Link Up新會員憑指定聖誕優惠碼，首次登記成為Link Up會員並成功登記抽獎，更可額外獲得$20電子現金券作為迎新禮品。

展旗下24個商場推出「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」，重磅送出總值過百萬元禮品

展旗下24個商場推出「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」，重磅送出總值過百萬元禮品

領展旗下24個商場趁聖誕推出「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」活動，由1115日起至1231日一連8個星期，顧客只須登記成為領展Link Up會員，並於24個指定商場，即日以電子貨幣消費滿300元或以上，憑商戶發出的正本機印發票最多一張，即可換領抽獎機會一次；即日以電子貨幣消費滿600元或以上，可換領兩次抽獎機會，消費愈多，中獎機會愈大。

頭獎包括價值3萬元的旅遊現金禮券大獎 「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」活動，為市民打開「賞飛」之門

Link Up『賞』飛就飛大抽獎」送出總值超過100萬元禮品，獎品超過200份，頭獎可享價值3萬元的旅遊現金禮券，其他獎品包括海洋公園萬豪酒店staycation連樂園門票、任天堂Switch遊戲機、珠寶禮券、一系列餐飲及家品電器禮券等，總值超過100萬元。領展更特別加碼推出兩大特別消費賞：Link Up會員只要首次參加今次大抽獎，即可獲得$20電子現金券一張，其後每累積5次抽獎機會，更可額外獲得電子現金券一張，總共送出超過2萬張餐飲及零售電子現金券，品嚐各式各樣的美饌佳餚及入手各種實用家品。新會員只要即場透過指定優惠碼「LINKUPXMAS」登記成為Link Up會員並成功登記抽獎，更可額外獲得20元電子現金券作為迎新禮品。

「LINK UP『賞』飛就飛大抽獎」總共送出超過2萬張餐飲及零售電子現金券 新會員只要即場透過指定優惠碼「LINKUPXMAS」登記成為Link Up會員並成功登記抽獎，更可額外獲得20元電子現金券作為迎新禮品
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