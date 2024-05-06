商場夥拍主題公園 谷5.1 市道奏效

今年五一黃金周的訪港內地客較去年上升，沙田新城市廣場聯同香港迪士尼樂園度假區於昨午合辦了「Sweet Together」見面會，吸引大量市民及內地旅客到訪捉緊五一假期的尾巴，商場更乘勢推出「Just Buy Weeks」刺激消費， 料一連五日黃金周假期人流及生意額按年同錄雙位數字升幅，並未受不穩定天氣影響，旺丁旺財。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯小姐表示，受惠於自由行擴大至西安及青島兩大城市，今年5.1黃金檔期遊客人數有顯著增長，商場更於期間同步舉行年度感謝祭「Just Buy Weeks」，與HomeSquare場內逾100個品牌合作，推出400個低至1折及買1送1優惠。同時，商場亦與新地旗下的沙田帝都酒店、帝逸酒店及數碼通合作，於酒店住宿的旅客可獲贈免費的旅遊上網數據卡及商場1,000元購物禮券，並可於消費後換領高達1,000元的POINT DOLLARS及旅客八達通卡，因而吸引了大批市民及遊客到訪，於一連5天的黃金周檔期，帶動人流按年錄得10%升幅及生意額亦按年升達12%，當中以餐飲、服裝、超市百貨、影音、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。