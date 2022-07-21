商場好去處丨apm盛夏森動VRの旅　飛越元宇宙勇闖神秘森林

炎炎盛夏，新鴻基地產旗艦商場apm為了讓市民感受久違的長途旅行的愉悅，特別與英國人氣潮流插畫師Ashley Percival 合作打造面積逾2,000呎，結合數碼科技和玩樂元素的夏日企劃 —「apm盛夏森動VRの旅」，讓你飛越元宇宙勇闖神秘森林探索，遊走發出香氣的動感巨型花群，穿梭大型立體野生動物之間，進入720度震撼視覺感官的影像空間，感受非一般的旅行時光。同時，apm亦會推出多重獎賞，為全港市民送上更多購物驚喜，齊齊投入盛夏的消費狂熱！

景點 1 ：非洲五霸 3D 勳物雕塑

來自英國的人氣潮流插畫師Ashley Percival 設計色彩豐富鮮明，對動物的構造及刻畫尤其細膩，今個盛夏更特意為apm 設計新概念，將中庭化身成為充滿藝術及神秘氣息的野外叢林，塑造「非洲五霸」(獅子、大象、水牛、豹和黑犀牛)的霸氣型格動物，融入色彩鲜明的獨特圖案，以不同形態驚喜現身！顧客可以近距離接觸大自然野生動物，暫時忘憂探索，與非洲五霸展開一場熱情活力的獵奇之旅！