商場好去處丨apm盛夏森動VRの旅　飛越元宇宙勇闖神秘森林

炎炎盛夏，新鴻基地產旗艦商場apm為了讓市民感受久違的長途旅行的愉悅，特別與英國人氣潮流插畫師Ashley Percival 合作打造面積逾2,000呎，結合數碼科技和玩樂元素的夏日企劃 —「apm盛夏森動VRの旅」，讓你飛越元宇宙勇闖神秘森林探索，遊走發出香氣的動感巨型花群，穿梭大型立體野生動物之間，進入720度震撼視覺感官的影像空間，感受非一般的旅行時光。同時，apm亦會推出多重獎賞，為全港市民送上更多購物驚喜，齊齊投入盛夏的消費狂熱！
景點1：非洲五霸3D勳物雕塑
來自英國的人氣潮流插畫師Ashley Percival 設計色彩豐富鮮明，對動物的構造及刻畫尤其細膩，今個盛夏更特意為apm 設計新概念，將中庭化身成為充滿藝術及神秘氣息的野外叢林，塑造「非洲五霸」(獅子、大象、水牛、豹和黑犀牛)的霸氣型格動物，融入色彩鲜明的獨特圖案，以不同形態驚喜現身！顧客可以近距離接觸大自然野生動物，暫時忘憂探索，與非洲五霸展開一場熱情活力的獵奇之旅！
景點2：直升機飛越元宇宙VR- Flycation遊戲
隨著元宇宙席捲遊戲領域，apm於叢林中也「降落」了一架色彩奪目的1比1直昇機，透過VR虛擬實境裝置飛越元宇宙大玩刺激野外探秘遊戲。玩家可以坐在機師坐駕上，戴上VR虛擬實境眼鏡，自選心水3D角色，即時化身探險家勇闖險神秘森林，穿梭河流峽谷尋找寶盒，完成任務後即可獲贈商場優惠券或精美禮品。顧客於推廣期內只要追蹤apm Instagram或Facebook官方平台，及憑任何即日電子消費單據即可參與VR Flycation！
景點3：720度視頻鏡廊震撼視覺體驗
此外，apm首次於中庭設置720度影像鏡廊，環迴播放震撼視覺的世界十大奇景「動物大遷徙」超逼真影像，栩栩如生，令顧客彷彿置身無邊際的非洲動物世界，感受驚心動魄的大自然奧秘，同時探索影像及鏡面萬花筒世界帶來的全方位獨特視覺體驗。
景點4：型格樹屋品嚐下午茶
叢林中還可找到型格樹屋，牆身和地板特別以木製花紋點綴，野外感濃厚又增添溫暖的氛圍, 把現代的設計元素融入自然之中，感覺更前衛。樹屋內更特備閒逸的嘆花主題下午茶，讓顧客如置身於非洲享受專屬的私人空間，感受大自然的魅力，品嚐美味精緻的茶點兼打卡自拍一番，享受慢活人生。The Point會員於推廣期內只要追蹤apm Instagram或Facebook官方平台，憑8,000分換領預留証及即日電子貨幣消費滿HK$2,000即有機會享用。
景點5：巨型互動仙人掌陣
五彩繽紛的繁茂園林內，設置近20棵層次起伏的巨型充氣仙人掌陣，猶如一個野外迷宮，大小朋友可穿梭其中與火烈鳥追逐遊玩。在旁更有近3米高的巨型動感花群裝置，挺拔優雅的大花朵會散發陣陣清花香 ，顯得活力無限，極具非洲夏日色彩。
apm盛夏森動VRの旅
日期：2022年7月18日-9月4日
時間：10:00-23:00
地點：apm大堂
地址：香港九龍觀塘區觀塘道418號