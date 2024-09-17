商場震撼優惠攻略！港鐵45周年與眾同樂 消費賺取額外MTR分 過萬張商戶優惠券限時開搶

適逢中秋翌日為假期，大家安排好活動了嗎？為慶祝港鐵服務港人45 載，港鐵商場特意推出一連串驚喜禮遇，與大家一同歡度中秋佳節！在指定活動期內，凡於指定港鐵商場消費滿指定金額，即可賺取額外MTR分。此外，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城及圍方更與超過 200 個商戶合作，推出逾萬張商戶優惠券，MTR Mobile 登記用戶只需於指定時間內登入 MTR Mobile，即可以換領優惠券，讓大家盡情享受消費的樂趣！精彩活動接踵而來，由10月份開始，港鐵商場亦會邀請多位人氣歌手舉行晚間音樂會，更有機會與粉絲近距離交流！

由即日起至10月1日，港鐵商場特別推出「加 Fun 賞」！MTR Mobile 登記用戶於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的參與商戶 (超級市場及服務類別除外) ，以電子貨幣單一消費滿 HK$450，並成功賺取 MTR 分，即可額外獲得 4,500 MTR 分。每人每日可獲獎賞一次，普天同慶，人人每日滿載而歸！

除了MTR分外，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城及圍方與超過200 個商戶攜手推出過萬張指定商戶優惠券，當中包括時尚服飾、美妝、家居用品、寵物用品、生活保健及環球餐飲等品牌。由9月12日起一連4個星期，逢星期四中午 12 時正，MTR Mobile 登記用戶只需登入 MTR Mobile「換領」頁面，即有機會以 4,500 MTR 分換領商戶優惠券，先到先得，換完即止。商戶優惠券詳情，請留意商場網頁。

「一 Click 即搶」載譽歸來 大派超過 HK$1,000 萬優惠券

備受歡迎的「一 Click 即搶」強勢回歸！在9月30日當天，港鐵商場將會大派超過 HK$1,000 萬的電子優惠券！MTR Mobile 登記用戶只需於 9 月30 日下午 2 時起登入 MTR Mobile 應用程式，即可透過先到先得形式，搶走港鐵商場電子優惠券，獎賞包括 HK$100 指定餐飲商戶電子優惠券、HK$100 港鐵商場指定類別電子優惠券及 HK$500 港鐵商場指定類別電子優惠券，讓大家可於港鐵商場內盡情享受滋味美食及選購心水貨品。

同場加映︰人氣歌手連續 3 星期登陸港鐵商場

除了消費獎賞，青衣城、PopCorn 及圍方將於 10 月開始，連續 3 個星期五及六舉行 Night Lounge晚間音樂會！多位本地樂壇人氣歌手將到商場為大家帶來精彩演出，並與粉絲近距離交流，各位音樂迷記得親臨三大商場欣賞歌手們的傾力表演！