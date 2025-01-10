仁濟社會服務基金 | 慈善星輝仁濟夜 - 全港直播籌款節目

在平凡的日子中，為了生活歷盡艱辛，但感恩有你相伴 一個個感恩故事，透過電視節目傳給摯愛
一年一度電視直播籌款節目「慈善星輝仁濟夜」，將於1月11日(六) 晚上8時正於無綫電視翡翠台現場直播。多位歌星及藝員出席支持，為「仁濟社會服務基金」籌款。
星級陣容：
司儀：陳貝兒、區永權、陳庭欣、Patrick Sir、吳幸美、李旻芳、梁敏巧
歌星藝員：汪明荃、周柏豪、吳業坤、林奕匡、黃妍、車婉婉、姚焯菲Chantel、張馳豪Aska、林智樂Felix、鍾柔美Yumi、Hey Brother (李思捷, 黃智賢, 曹永廉, 麥包, 唐文龍)、林景程、Plan V
【可愛笑容，全賴母愛守護】白白胖胖的Leo，臉上始終帶著可愛笑容，誰也看不出來他確診患上血癌，全賴母親樂觀堅強，成為兒子強而有力的後盾，讓兒子能夠勇敢面對疾病帶來的副作用。
【風光明媚，只因沿路有你】計劃著退休生活的恩愛夫妻，曾任銀行高管的太太卻確診患上認知障礙症，記憶日漸模糊，但丈夫每天細心照料，兩手相牽印證愛的意義。
【感恩相伴的每一天】 一次交通意外，身體再也動不了，承受照顧者壓力的妻子亦患上情緒病。幸好，一家人攜手面對困境，尋找生活樂趣。
【每天進步多一點】早產的十仔曾經歷多次大型手術，亦阻礙他的肌肉、言語及認知的發育，幸得本院早期教育及訓練中心的特別訓練，在各方面都有顯著進步。
【只要相信 我做得到】年輕的家樂，因中風導致半身癱瘓，經過多次手術，身體狀況才穩定。經過本院地區支援中心的陪伴與鼓勵，認識到志同道合的同伴，讓他樂觀面對；而媽媽作為主要照顧者的壓力，亦在中心的支援下得以緩解。
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