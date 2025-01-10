仁濟社會服務基金 | 慈善星輝仁濟夜 - 全港直播籌款節目

【只要相信 我做得到】年輕的家樂，因中風導致半身癱瘓，經過多次手術，身體狀況才穩定。經過本院地區支援中心的陪伴與鼓勵，認識到志同道合的同伴，讓他樂觀面對；而媽媽作為主要照顧者的壓力，亦在中心的支援下得以緩解。