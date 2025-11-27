仁濟緊急援助基金 支援大埔宏福苑五級火警災民 刻不容緩

仁濟醫院董事局對大埔宏福苑發生嚴重五級火警，造成多人傷亡，其中一名消防人員殉職，深表哀痛。仁濟對無數家庭頓失家園，生活陷入困境，本院董事局向 死者家屬致以最深切的慰問，並向受傷人士致以誠摯的關懷。仁濟醫院董事局朱德榮主席昨晚 迅速率領慈善基金部團隊趕赴災場，發放包括充電寶、枕頭棉被、兒童及成人尿片、紙巾、即食麵等應急物資。

為協助受災家庭渡過難關，仁濟醫院董事局已從「仁濟緊急援助基金」中撥款港幣三百萬元，為死傷者家屬提供經濟援助。我們同時設立專項戶口，誠盼社會各界慷慨解囊，為災民提供最實質的幫助。「仁濟緊急援助基金」將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，減輕其沉重負擔，並協助災民逐步重建生活，基金將會向每名遇難者家屬提供殮葬援助2萬元。另外，有需要人士可直接致電「仁濟緊急援助基金」了解詳情，如有查詢請致電8100 7711。

仁濟六大震災救援項目及服務包括︰

1. 殮葬支援 2. 情緒支援 3. 兒童託管 4. 長者照顧 5. 經濟援助 6. 物資援助

誠邀您伸出援手，與災民同行。您的慷慨捐助，將為他們點亮重建的希望。請支持「仁濟緊急 援助基金」的援助工作，與我們一起幫助災民走出陰霾，重拾新生。

捐款辦法

按此 網上捐款

轉數快: 仁濟醫院識別碼 8124661

按此 支付寶香港 捐款

按此 PayMe 捐款

銀行捐款

利用銀行的電子銀行平台、自動櫃員機或親臨各分行將善款直接存入以下仁濟醫院專戶：

「匯豐銀行」 580-118800-002

( 戶口名稱： Yan Chai Hospital YEAR Fund)

「中國銀行 ( 香港 ) 」 031-375-0-002766-8

( 戶口名稱： Yan Chai Hospital YEAR Fund)

劃線支票

可將抬頭「仁濟醫院」或「Yan Chai Hospital」的劃線支票郵寄或親身交往荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座10樓仁濟醫院董事局慈善基金部