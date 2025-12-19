仁濟醫院撥款1.66億援助大埔宏福苑 與八達通攜手推出專屬八達通卡 透過八達通增值額平台持續發放生活津貼及緊急援助 全方位支援居民重建生活

（左起）八達通卡有限公司營運及服務部主管黃宗天先生、仁濟醫院董事局行政總裁梁偉光先生、八達通卡有限公司政府關係及公共事務總經理鄧珮頤女士、八達通控股有限公司行政總裁 應天麒先生、仁濟醫院董事局主席朱德榮先生、仁濟醫院董事局副主席羅穎怡女士、仁濟醫院 董事局副主席蘇凱欣女士及仁濟醫院董事局副主席嚴紀雯女士共同鄭重宣佈「仁濟醫院八達通卡—宏福苑居民生活津貼計劃」將於2026年1 月21日正式啟動

面對大埔宏福苑居民所經歷的艱難時刻，仁濟醫院心繫災後每一個家庭，迅速匯聚社會各界的愛心與力量。今日，本院懷著堅定的承諾與深切的關懷宣布，從「仁濟緊急援助基金宏福緊急援災專戶」撥出總額逾1.66億港元，啟動一系列短期紓困與長遠重建的全面支援計劃。我們矢志與宏福苑居民並肩同行，從日常生活、情緒療癒、教育支援以至家居重建，提供持續適切援助。本院鄭重承諾，所有善款將全數並直接用於大埔宏福苑的支援工作上，不扣除任何行政費用，讓每一份善意都化為最溫暖的力量。

【創新直達，持續關懷：八達通生活津貼計劃】 為讓援助更直接、便利且持續地融入居民的日常生活，仁濟醫院與八達通卡有限公司攜手推出嶄新的「仁濟有愛・同心同行」專屬八達通卡，象徵我們與社區團結一心、攜手前行的信念，全面啟動「仁濟醫院八達通卡—宏福苑居民生活津貼計劃」。此計劃的具體支援如下：

．第一至七座（A-G）約1,700戶家庭：每戶每月獲發港幣2,000元生活為期12個月。

．第八座約250戶家庭：每戶每月獲發港幣1,000元生活為期6個月。

．計劃總資助額達4,230萬港元，八達通卡有限公司全額贊助所有製卡及系統支援費用，確保快速、安全、透明地發放資源。

仁濟醫院現正籌劃相關執行細節，宏福苑居民最快可於2026年1月21日起透過「一戶一社工」安排領取專屬八達通卡，居民毋須重新填表申請。 持卡人只需於合共51個指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」或透過手機應用程式拍卡，即可領取生活津貼，靈活運用於日常購物及交通開支，便利生活所需。 仁濟醫院董事局主席朱德榮表示：「我們衷心感謝社會各界對仁濟醫院一直以來的支持、信任與踴躍捐輸。面對大埔宏福苑居民的困境，仁濟醫院迅即動員各項緊急支援措施，並以創新靈活的方法，務求為居民提供最切實可行的協助。是次與八達通攜手推出專屬八達通卡，透過增值平台持續發放生活津貼，正是希望讓這份支援以最便利、直接的方式送到居民手中。我們承諾，所有善款將以公開透明的方式全數妥善運用，為居民提供長遠而全面的幫助，攜手走過重建之路。」

八達通行政總裁應天麒表示：「這次合作是八達通增值額平台首次應用於救災援助。我們十分感恩能在這段艱難的時期與仁濟醫院並肩同行，透過八達通的網絡，以及安全可靠的系統，讓援助能以最快、最直接的方式送到受影響的家庭手中，為宏福苑的居民送上關懷與力量，一起走過重建的路。」 【急民所急：合共發放9,380萬元緊急援助金，全力支援居民重建生活】 仁濟醫院持續關注大埔宏福苑居民的實際需要，最新一輪緊急援助金額為4,500萬元，並將於2025年12月29日起透過轉賬形式陸續發放，進一步支援居民重建生活。屆時，第一至七座（A-G 座）約1,700戶家庭每戶將額外獲發港幣25,000元，連同早前已發放的25,000元，累計每戶可獲港幣50,000元；第八座（H 座）宏志閣約250戶家庭每戶將再獲港幣10,000元，累計援助金額達港幣20,000元。合資格申請人須為火災當日居於相關單位。早前公布的第一輪緊急援助總額約4,880萬港元已安排發放，包括：

． 向不幸離世人士的家屬（包括英勇殉職的消防員、宏福苑居民、外傭、訪客及地盤工人）

發放慰問金（380萬港元）；

． 向約1,700戶受災住戶發放緊急援助金（3,400萬港元）；

．為約250戶暫未能返家的居民提供臨時安置援助（250萬港元）；

． 協助約1,700戶家庭添置家居必需品，發放重置家居津貼（850萬港元）。

【與你共渡，長遠守護：全方位支援項目啟動】 走出緊急階段，仁濟醫院將持續陪伴居民，推出多項針對性的長遠支援措施： ． 撫慰心靈，療癒創傷：聯同香港理工大學應用社會科學系心理學團隊及資深臨床心理學家，提供專業情緒支援。我們已於廣福邨設立「仁濟幸福站」（大埔廣福邨街市地下73至76號舖），並將於富善邨開設「仁濟心語軒」（大埔富善商場一樓 F113 號舖），提供心理輔導熱線及面談服務，預算大約1,500萬港元，守護受影響人士心理健康。

．守護健康，支援就學：提供免費中醫診療大約144萬港元）及牙科診療服務（預算大約144萬港元），照顧居民身體所需：同時為學童設立交通津貼大約100萬港元），支援其就學之路。 ． 聚焦弱勢，周全照顧：為長者及長期病患者提供上門護理服務或照顧者津貼（預算大約450萬港元）；設立兒童託管服務，提供日間照顧及功課輔導（預算大約150萬港元），減輕家庭壓力。

． 延續念想，援助死者家屬：設立長生位補助金（預算大約400萬港元），以寄託哀思。

． 向危殆及曾留院的傷者發放一次性援助金（預算大約98萬港元），祝願早日康復。

仁濟醫院深信，社區的力量源自人與人之間的扶持與關愛。是次撥款及全方位支援計劃，正是本院「仁者存心、濟世利眾」宗旨的真切實踐。我們將繼續緊貼大埔宏福苑居民的需要，與社會各界攜手，建設一個更堅韌、更共融、更充滿希望的未來家園。