仁濟醫院｜仁濟醫院第57/58屆董事局交代就職典禮　朱德榮先生MH榮膺仁濟醫院第58屆董事局主席　

仁濟醫院第57/58屆董事局交代就職典禮於2025年4月25日假香港君悅酒店宴會大禮堂隆重舉行。大會邀請了醫務衞生局局長盧寵茂教授BBS太平紳士、民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士及勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士蒞臨主禮，分別為第58屆新任董事局成員主持監誓儀式、頒發任滿獎狀予第57屆董事局總理，以及頒發最高 籌款奬及最高出席獎予各得獎總理。
存心、濟世利眾」的服務宗旨，推出多項創新的利民設施及服務，服務單位拓展至114個，包括兩個位於牛頭角的「彩興路」及「彩石里」的簡約公屋，以及仁濟醫院童夢兒童成長發展中心等。
張主席感謝特區政府、顧問局及各位善長的匡扶指導，以及董事局仝人的通力合作，使仁濟57屆全年總籌款金額超過港幣7,800萬元，成績令人鼓舞。她祝願新一屆董事局在朱德榮主席的領導下，帶領仁濟展開新篇章，幫助更多有需要的市民大眾。
新任主席朱德榮先生MH於典禮上發表工作展望與計劃重點，表示仁濟積極籌備多項大型及 長遠的發展項目，包括醫院將增設血管造影檢查儀器，以有效診斷各類心血管疾病及為病人 提供更及時的治療方案；新增特殊幼兒中心，計劃於2025年第四季開展，讓有特殊需要幼兒能在關懷與愛護的環境下學習和成長；育嬰園將推行為期4年的改善計劃，提升育嬰園的軟硬件配套及幼師培訓計劃等。此外，本院也將繼續與不同企業合作，開拓更多善源，並加強推動 遺產捐贈等。
最後，朱主席衷心感謝張文嘉主席在過去一年的英明領導，以及特區政府及顧問局的支持下，持續推展利民的項目。他承諾來年定當繼續貫徹仁濟的宗旨，讓各項服務更上一層樓。
典禮上亦頒發第57屆董事局的最高籌款獎，冠亞季軍依次為張文嘉主席、蔡寶健副主席及 嚴紀雯副主席；而第57屆董事局最高出席獎冠亞季軍則由朱德榮副主席、楊欣榮總理及陳承志副主席獲得。
其他出席嘉賓包括：
- 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室新界工作部副部長李功勛先生
- 港區全國人大代表、立法會議員陳勇BBS太平紳士
- 立法會議員周浩鼎太平紳士
- 立法會議員李世榮MH太平紳士
- 立法會議員邱達根先生
- 立法會議員梁子穎先生MH
- 立法會議員陳家珮MH太平紳士
- 立法會議員鄧飛先生MH
- 立法會議員蘇長荣SBS太平紳士
- 民政事務總署署長杜潔麗太平紳士
- 海關副關長(管制及執法)胡偉軍先生CDSM
- 懲教署副署長(更生及管理)吳超覺先生CSDSM
- 警務處新界南總區指揮官麥展豪先生
- 荃灣民政事務處民政事務助理專員關俊傑先生
- 社會福利署荃灣及葵青區福利專員黃少芬女士
- 荃灣商會永遠榮譽會長朱松勝先生BBS, MH
- 荃灣鄉事委員會副主席何義強先生
- 圓玄學院副主席湯修齊BBS, MH太平紳士