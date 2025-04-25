仁濟醫院｜仁濟醫院第57/58屆董事局交代就職典禮　朱德榮先生MH榮膺仁濟醫院第58屆董事局主席　

仁濟醫院第57/58屆董事局交代就職典禮於2025年4月25日假香港君悅酒店宴會大禮堂隆重舉行。大會邀請了醫務衞生局局長盧寵茂教授BBS太平紳士、民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士及勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士蒞臨主禮，分別為第58屆新任董事局成員主持監誓儀式、頒發任滿獎狀予第57屆董事局總理，以及頒發最高 籌款奬及最高出席獎予各得獎總理。

存心、濟世利眾」的服務宗旨，推出多項創新的利民設施及服務，服務單位拓展至114個，包括兩個位於牛頭角的「彩興路」及「彩石里」的簡約公屋，以及仁濟醫院童夢兒童成長發展中心等。

張主席感謝特區政府、顧問局及各位善長的匡扶指導，以及董事局仝人的通力合作，使仁濟57屆全年總籌款金額超過港幣7,800萬元，成績令人鼓舞。她祝願新一屆董事局在朱德榮主席的領導下，帶領仁濟展開新篇章，幫助更多有需要的市民大眾。