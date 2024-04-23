元朗青年協會 | 向環保及⽣態局提出增強環保配套措施及計劃以減少⼀次性⽤品的使⽤

今年特區政府宣布實施多項與環保相關議題的條例草案，以減少廢物產⽣。「產品環保責任（修訂）條例草案」（俗稱「⾛塑」）已於4⽉22⽇起正式全⾯實施。消息公佈後，很多商⼾和市民對條例的內容和範圍仍有疑慮。 為此，⾹港⼯商總會元朗分會及元朗青年協會已於4⽉上旬開展問卷調查，並安排義⼯⾛訪元朗區，特別向商⼾代表進⾏調查並提供有關條例的資訊和注意事項。協會成功收集了⼀百多⼾問卷，最後透過發佈會形式，向公眾分享我們所收集的數據及整合不同意⾒，向政府提出建議，希望有效改進公眾條例推展。

根據問卷調查結果顯⽰，參與調查的比例中，零售業佔近39.8%的比例，排名第⼀；其次是飲食業，佔38.8%；服務業佔17.5%。在受訪的商⼾中，有65%表⽰營運時經常購買塑膠⽤品，然⽽有近⼀半的商⼾對相關條例及監管產品的涵蓋範圍缺乏理解。 在理解條例範圍⽅⾯，只有少部分商⼾收到了環保署相關宣傳單張，⽽其中只有10%的商⼾認為條例對他們的營運影響不⼤，約55.3%的商⼾認為將來的營運模式會受到影響。當商⼾們被問及是否使⽤替代品時，有66%的商⼾認為擔⼼使⽤替代品會使顧客數量減少，⽽87.4%的商⼾認為使⽤替代品會增加營運成本。

在宣傳和教育⽅⾯，絕⼤部份（約74.8%）的商⼾認為業界在宣傳和教育活動⽅⾯做得不夠，並表⽰替代品的選擇不⾜。⼤部份商⼾對環保署舉辦的講座沒有充分了解，即使有興趣了解，也表⽰無法抽出時間參與。然⽽，⼤部份參與問卷調查的商⼾都同意加強宣傳和教育⼯作，並提出了線上或線下形式的。例如網上宣傳或將相關單張直接送到店舖等。

為了進⼀步減少即棄膠餐具和其他塑膠產品的使⽤，當局提出了⼀系列增強環保措施的建議。除了持續宣傳和教育釋除公眾疑慮外，協會建議包括加強⽀援配套和延續綠在區區的環保計劃。以下是協會的三點建議：

1. 建⽴「綠⾊產品平台」以⽀援不同業界和供應商 ⽬前，「綠⾊餐具平台」已經成功地為飲食業界提供了合資格的供應商和環保餐具產品。該平台通過「供應商列表」和「餐具產品列表」幫助業界找到替代產品。然⽽，協會建議當局擴⼤及宣傳這個平台的功能，建⽴「綠⾊產品平台」向其他⾏業提供不同種類的替代產品。同時，增加供應商的數量可以使業界更容易購買適合⾃⼰需求的環保產品。 2. 推動「咪嘥盒食店」計劃並延續綠在區區環保餐具換領 「咪嘥盒食店」計劃⿎勵食店歡迎市民購買外賣時⾃備容器或使⽤可重⽤容器租借服務。參與計劃的食店會獲發「咪嘥盒食店」標貼，以供在店內宣傳和⽅便顧客識別，同時肯定參與食店對社會的貢獻。⽬前，元朗區只有九間食店參與了該計劃，因此協會建議當局加強推廣並提供相應的誘因，⿎勵更多食肆參與該計劃。此外，協會也建議延續綠在區區提供的積分換領環保餐具計劃，使其成為⼀個良性循環，讓市民能夠通過環保回收積分來換領餐具。