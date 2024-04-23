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商社熱話
2024-04-23 19:00:00

元朗青年協會 | 向環保及⽣態局提出增強環保配套措施及計劃以減少⼀次性⽤品的使⽤

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今年特區政府宣布實施多項與環保相關議題的條例草案，以減少廢物產。「產品環保責任（修訂）條例草案」（俗稱「塑」）已於422起正式全實施。消息公佈後，很多商和市民對條例的內容和範圍仍有疑慮。

為此，商總會元朗分會及元朗青年協會已於4上旬開展問卷調查，並安排義⼯⾛訪元朗區，特別向商代表進調查並提供有關條例的資訊和注意事項。協會成功收集了百多問卷，最後透過發佈會形式，向公眾分享我們所收集的數據及整合不同意，向政府提出建議，希望有效改進公眾條例推展。

 

根據問卷調查結果顯，參與調查的比例中，零售業佔近39.8%的比例，排名第其次是飲食業，佔38.8%服務業佔17.5%。在受訪的商中，有65%營運時經常購買塑膠品，然有近半的商對相關條例及監管產品的涵蓋範圍缺乏理解。

在理解條例範圍⽅⾯，只有少部分商收到了環保署相關宣傳單張，其中只有10%的商認為條例對他們的營運影響不，約55.3%的商認為將來的營運模式會受到影響。當商們被問及是否使替代品時，有66%的商認為擔使替代品會使顧客數量減少，87.4%的商認為使替代品會增加營運成本。

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在宣傳和教育⽅⾯，絕部份（約74.8%）的商認為業界在宣傳和教育活動⽅⾯做得不夠，並表替代品的選擇不部份商對環保署舉辦的講座沒有充分了解，即使有興趣了解，也表無法抽出時間參與。然部份參與問卷調查的商都同意加強宣傳和教育作，並提出了線上或線下形式的。例如網上宣傳或將相關單張直接送到店舖等。

為了進步減少即棄膠餐具和其他塑膠產品的使，當局提出了系列增強環保措施的建議。除了持續宣傳和教育釋除公眾疑慮外，協會建議包括加強援配套和延續綠在區區的環保計劃。以下是協會的三點建議：

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1. 「綠產品平台」以援不同業界和供應商

前，「綠餐具平台」已經成功地為飲食業界提供了合資格的供應商和環保餐具產品。該平台通過「供應商列表」和「餐具產品列表」幫助業界找到替代產品。然，協會建議當局擴及宣傳這個平台的功能，建「綠產品平台」向其他業提供不同種類的替代產品。同時，增加供應商的數量可以使業界更容易購買適合⾃⼰需求的環保產品。

2. 推動「咪嘥盒食店」計劃並延續綠在區區環保餐具換領

「咪嘥盒食店」計劃勵食店歡迎市民購買外賣時備容器或使可重容器租借服務。參與計劃的食店會獲發「咪嘥盒食店」標貼，以供在店內宣傳和便顧客識別，同時肯定參與食店對社會的貢獻。前，元朗區只有九間食店參與了該計劃，因此協會建議當局加強推廣並提供相應的誘因，勵更多食肆參與該計劃。此外，協會也建議延續綠在區區提供的積分換領環保餐具計劃，使其成為個良性循環，讓市民能夠通過環保回收積分來換領餐具。

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3. 飲食業界提供優惠形式勵客⼾⾃備餐具

在適應期內，飲食業界已經開始提供可替代的餐具。作為進步源頭減廢，協會建議業界考慮對不需要餐具的顧客提供些優惠，以勵他們⾃⾏安排餐具，業界既可減省成本， 同時間減少派發次性品的需求。

這些建議旨在促進環保意識的提，減少次性品的使，並勵更多採取可持續的式。協會相信，這些措施的實施將對環境保護和可持續發展產積極的影響。

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