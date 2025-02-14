全港各區工商聯 | 全港各區工商聯換屆 楊凱山連任會長

楊凱山致辭表示榮任第二十屆會長，並承諾將全力以赴為全港各區工商聯的成員謀求福祉。他強調，團結協作是實現共同目標的關鍵，並呼籲大家互相支持，分享各自的困難與成就，以促進集體進步。

在談到香港的發展時，楊會長提到香港的普通法體系，以及社會對市場的深厚經驗，認為這些都是香港的優勢所在。他指出，這些特點不僅為本地企業提供了穩定的法律保障，也吸引了大量外資，增強了香港在國際市場上的競爭力。