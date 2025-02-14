全港各區工商聯 | 全港各區工商聯換屆 楊凱山連任會長

全港各區工商聯早前假尖沙咀The One舉辦「第十九屆第七次會董局會議」暨「2023/2024年度會員大會」暨「第二十屆會長選舉」暨「永遠名譽會長聘任儀式」。楊凱山全票通過當選工商聯第二十屆會長。在第二十屆會長楊凱山的提議下，第十七、十八屆會長盧錦欽榮任第二十屆首席會長。
楊凱山致辭表示榮任第二十屆會長，並承諾將全力以赴為全港各區工商聯的成員謀求福祉。他強調，團結協作是實現共同目標的關鍵，並呼籲大家互相支持，分享各自的困難與成就，以促進集體進步。
在談到香港的發展時，楊會長提到香港的普通法體系，以及社會對市場的深厚經驗，認為這些都是香港的優勢所在。他指出，這些特點不僅為本地企業提供了穩定的法律保障，也吸引了大量外資，增強了香港在國際市場上的競爭力。
楊會長進一步強調，國家全力支持香港「一國兩制」，使香港能夠發揮最大的優勢。他指出，隨著國家對香港的高度關注和支持，特區政府發展方向，拼經濟，謀發展，對商界未來的發展充滿期待。他相信，這種支持將為本地企業開拓更大的市場提供保障。
他又說，我們未來的發展要圍繞著高質量發展和推動新質生產力，發揮香港人為內地經濟發展擔當超級聯繫人和增值人，共同創造美好的明天。