全港各區工商聯｜全港工商界熱血獻愛心　「社會公益捐血日」圓滿舉行　政商領袖攜手捐血　展現社會責任擔當

由全港各區工商聯社會公益委員會及香港紅十字會主辦的「社會公益捐血日」於4月6日在旺角捐血站成功舉辦。活動獲得工商界領袖及廣大市民熱烈響應，逾百人參與捐血，為香港血庫注入寶貴血液資源，充分體現香港社會團結互助的精神。
商界領袖以身作則 呼籲社會齊獻愛心
活動當日，全港各區工商聯社會公益委員會主席陳琰華女士率領一眾工商界代表率先捐血，以實際行動支持公益。陳主席表示：「每包血液能拯救三個寶貴生命，工商界有責任回饋社會。我們希望發揮商界力量，身體力行捐血救人。」
市民踴躍參與 共創公益熱潮
為期四小時的活動吸引眾多市民專程前往支持。主辦方特別安排義工團隊協助登記及講解，香港紅十字會輸血服務中心醫護人員則嚴格把關捐血流程，確保每位捐血者的安全與健康。現場氣氛熱烈，充滿正能量。
持續推動公益 共建關愛社會
展望未來，全港各區工商聯表示將定期舉辦同類活動，並呼籲更多企業組織員工集體捐血，繼續展示對公益事業的堅定支持。社會公益委員會將秉承互助互愛精神，積極參與各類慈善活動，鼓勵更多志同道合人士加入，共同促進社會和諧，創造更美好的人生願景。
是次活動不僅有效緩解血庫壓力，更成功喚起公眾對定期捐血的重視。主辦方期望將這股公益熱潮延伸至全港各區，讓救人善行成為香港的城市文化，讓愛心持續傳遞。