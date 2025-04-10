全港各區工商聯｜全港工商界熱血獻愛心　「社會公益捐血日」圓滿舉行　政商領袖攜手捐血　展現社會責任擔當

由全港各區工商聯社會公益委員會及香港紅十字會主辦的「社會公益捐血日」於4月6日在旺角捐血站成功舉辦。活動獲得工商界領袖及廣大市民熱烈響應，逾百人參與捐血，為香港血庫注入寶貴血液資源，充分體現香港社會團結互助的精神。

商界領袖以身作則 呼籲社會齊獻愛心

活動當日，全港各區工商聯社會公益委員會主席陳琰華女士率領一眾工商界代表率先捐血，以實際行動支持公益。陳主席表示：「每包血液能拯救三個寶貴生命，工商界有責任回饋社會。我們希望發揮商界力量，身體力行捐血救人。」