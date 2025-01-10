博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍舉辦「時間囊封存暨上蓋工程動工儀式」

來自多個政府部門、捐款善長及企業、地區持份者等過百位嘉賓齊集，見證博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍新里程。

博愛醫院獲李兆基基金贊助，恒基兆業地產集團捐贈一幅位於屯門藍地的十萬呎土地，並獲得社會福利署奬券基金透過「社福機構土地作福利用途特別計劃」撥款，博愛全力推動「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」的建設，預計明年落成後，將會提供1,434個宿位，成為全港最大的安老院舍。項目於1月9日舉行了「時間囊封存暨上蓋工程動工儀式」。博愛醫院並宣布將與李兆基基金共同成立慈善基金，為未來院舍營運募集資源，並感謝善長將委派代表出任基金主席，將善心傳承。

出席之主禮嘉賓包括勞工及福利局局長孫玉菡, JP、恒基兆業地產集團副主席兼博愛醫院藍地安老院舍督導委員會副主席林高演博士, SBS、中央政府駐港聯絡辦新界工作部副部長李功勛、新界鄉議局主席兼博愛醫院藍地安老院舍督導委員會副主席劉業強先生, SBS, MH, JP、社會福利署署長李佩詩女士, JP、恒基兆業地產執行董事兼博愛醫院藍地安老院舍督導委員會常務副主席黃浩明先生, JP、屯門鄉事委員會首副主席曾展雄先生、上海商業銀行候任行政總裁林永德先生、中國路橋工程有限責任公司(香港地區)董事總經理王焰華先生、博愛醫院董事局主席周駿達先生及博愛醫院董事局候任主席黃曉君女士。

項目正進行上蓋建築工程，標誌著一個新里程，為紀念此重要時刻，日前並舉行「時間囊封存暨上蓋工程動工儀式」，由主禮嘉賓、博愛醫院董事局成員、永遠顧問、藍地項目督導委員會成員等代表放置具紀念價值及傳承的物品，於25年及10年封存的時間囊，當中包括自大樓規劃以來多份的「深化設計報告」、紀錄項目發展的文獻及相片等。「25年時間嚢」將於慶祝中華人民共和國成立100周年的重大日子開封；而「10年時間囊」則同時放有是日蒞臨嘉賓寫上的心意卡，「給十年後的」項目送上寄語，讓嘉賓十年後回顧。

博愛醫院董事局主席周駿達先生感謝各界嘉賓的出席，共同見證盛事，並感謝各政府部門及持份者的貢獻，指出由規劃、建造到之後落成，藍地安老院舍項目體現到政、商、民三方協作的成果，應對社會對安老支援的龐大需求。周主席感謝李兆基基金支持藍地安老院舍未來營運，將與博愛醫院共同成立慈善基金，並委派代表出任基金主席，惠澤更廣大市民。對於這一份代代相傳的慈善家精神，表示由衷尊敬。在接下來的日子，博愛團隊將不負所望，致力與政府各部門、商界友好伙伴共同努力推進項目。

博愛醫院獲「維拉律敦治 ‧ 荻茜慈善基金」捐款超過一千五百萬港元，支持設置「智能藥房」，並舉行支票頒贈儀式。「智能藥房」是透過智能系統和藥物分發機，分配院友每天需服食之藥物，提升配藥準確性及藥物安全管理，並減少藥物浪費，讓長者得到全面的照顧，同時亦是將本院打造成「智能院舍」的重要一環，務求以智能科技協助管理院舍，並加強監察院舍整體運作，將護理服務提升至更高水平。

項目整體進度良好，已完成地基工程，現正進行上蓋工程，預計於2026年竣工。團隊亦已開展營運籌備的工作，預計於2026年底開始接受首批申請，目標能於2027年首季開始安排長者入住並投入服務。