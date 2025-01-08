博愛醫院｜「上海商業．博愛單車百萬行 2025 with LINE FRIENDS」即日起接受報名 3 月 16 日一同踩單車暢遊昂船洲大橋！

由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助之「上海商業．博愛單車百萬行2025 with LINE FRIENDS」將於2025年3月16日（星期日）假昂船洲大橋舉行。這項全港最大型的慈善單車活動去年吸引超過6,000名單車愛好者及善心人士參與，反應熱烈。今屆活動載譽歸來，邀請了備受大小朋友喜愛的LINE FRIENDS為活動大使；期望吸引更多人一同參與這個闔家歡的大型慈善單車活動，於籌募更多善款之同時，宣揚環保健康生活、及加強香港市民對單車安全之意識！

LINE FRIENDS朋友仔x跨界名人．不論男女老幼全城為慈善、為環保出一分力！

博愛單車百萬行向來是全城期待的年度盛事，歷年總參與人數超過6萬人；活動榮幸繼續獲得向來熱心公益的上海商業銀行冠名贊助，更邀請備受大小朋友歡迎的LINE FRIENDS為活動大使，希望鼓勵更多市民大眾一起為慈善、為環保出一分力！是次活動將由一眾體壇及人氣年青歌手出任「愛心之星」，包括三屆亞運金牌得主及世界錦標賽冠軍黃金寶SBS MH、超人氣女團COLLAR成員蘇雅琳(Ivy)以及超人氣男團MIRROR成員邱士縉(Stanley)，與大眾同以單車破風而上，號召更多年青人寓運動於慈善！

於早前舉行的活動發佈會上，博愛醫院董事局主席周駿達先生致辭：「本院由衷感謝我們的伙伴、一直熱心公益的上海商業銀行，已經連續八屆冠名贊助支持單車百萬行，一起攜手推動香港單車運動發展，亦大力支持博愛服務。活動善款將會用於博愛即將落成之全港最大安老院舍項目–博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍，我們感謝上海商業銀行對慈善公益工作的無私投入及支持。踩單車是男女老少都合適的活動，希望大家可以積極參與，真正實行寓運動於慈善。」