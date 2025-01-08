博愛醫院｜「上海商業．博愛單車百萬行 2025 with LINE FRIENDS」即日起接受報名 3 月 16 日一同踩單車暢遊昂船洲大橋！

由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助之「上海商業．博愛單車百萬行2025 with LINE FRIENDS」將於2025年3月16日（星期日）假昂船洲大橋舉行。這項全港最大型的慈善單車活動去年吸引超過6,000名單車愛好者及善心人士參與，反應熱烈。今屆活動載譽歸來，邀請了備受大小朋友喜愛的LINE FRIENDS為活動大使；期望吸引更多人一同參與這個闔家歡的大型慈善單車活動，於籌募更多善款之同時，宣揚環保健康生活、及加強香港市民對單車安全之意識！
LINE FRIENDS朋友仔x跨界名人．不論男女老幼全城為慈善、為環保出一分力！
博愛單車百萬行向來是全城期待的年度盛事，歷年總參與人數超過6萬人；活動榮幸繼續獲得向來熱心公益的上海商業銀行冠名贊助，更邀請備受大小朋友歡迎的LINE FRIENDS為活動大使，希望鼓勵更多市民大眾一起為慈善、為環保出一分力！是次活動將由一眾體壇及人氣年青歌手出任「愛心之星」，包括三屆亞運金牌得主及世界錦標賽冠軍黃金寶SBS MH、超人氣女團COLLAR成員蘇雅琳(Ivy)以及超人氣男團MIRROR成員邱士縉(Stanley)，與大眾同以單車破風而上，號召更多年青人寓運動於慈善！
於早前舉行的活動發佈會上，博愛醫院董事局主席周駿達先生致辭：「本院由衷感謝我們的伙伴、一直熱心公益的上海商業銀行，已經連續八屆冠名贊助支持單車百萬行，一起攜手推動香港單車運動發展，亦大力支持博愛服務。活動善款將會用於博愛即將落成之全港最大安老院舍項目–博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍，我們感謝上海商業銀行對慈善公益工作的無私投入及支持。踩單車是男女老少都合適的活動，希望大家可以積極參與，真正實行寓運動於慈善。」
冠名贊助商上海商業銀行候任行政總裁林永德先生亦指：「今年是我們上海商業銀行連續第八年冠名贊助『上海商業．博愛單車百萬行』。我們一直透過不同活動，積極支持博愛醫院社區服務，呼籲大家支持3月16日之單車百萬行活動，繼續為博愛醫院籌款。」
首次擔任活動「愛心之星」的超人氣歌手蘇雅琳(Ivy)及邱士縉(Stanley)偕三屆亞運金牌得主及世界錦標賽冠軍黃金寶SBS MH現身力撐，更在台上上演一場前哨戰，由博愛醫院董事局主席周駿達先生偕「愛心之星」黃金寶組成博愛組、另上海商業銀行候任行政總裁林永德先生亦偕「愛心之星」Stanley 組成挑戰組，向公眾以踩單車形式介紹活動路線，並呼籲大家報名參加活動，齊齊為環保、為慈善出一分力！
「上海商業．博愛單車百萬行2025 with LINE FRIENDS」分為「博愛組」及「挑戰組」兩個參賽組別，前者將沿用歷年大受歡迎的路線：由青沙公路出發前往昂船洲大橋，途經南灣隧道，全程約13公里，沿途可飽覽昂船洲大橋、藍巴勒海峽及維港的海天一色。而後者的路線則會延長汀九橋，令參加者有機會目睹不一樣的風景。活動由即日起至2025年2月10日接受報名，6歲或以上的參加者以個人組或企業與團體組參與「博愛組」，而有意報名參與「挑戰組」的人士則需年滿16歲，參加者可於活動網站報名展開挑戰。活動最新消息亦可密切留意Facebook專頁 。
「上海商業．博愛單車百萬行2025 with LINE FRIENDS」另設「最高籌款獎」、「最具創意服飾獎」等多個獎項，鼓勵參加者突破自我，並廣邀親友捐款支持，共襄善舉！獎品豐富，快來施展渾身解數，與家族成員一同全力衝刺！
活動當日亦將於香港專業教育學院（青衣）舉辦單車及健康生活嘉年華，除頒獎典禮外，更設有多項精彩表演、攤位遊戲、慈善義賣、產品試用及禮品派發等，節目豐富，不容錯過！
為支持各出心出力的單車健兒，所有參加者均可獲活動限定的 LINE FRIENDS 特別版選手包，包括LINE FRIENDS 主題單車衣一件、收納袋、以及金屬襟章，如於1月22日前成功報名，更可額外獲得LINE FRIENDS特別版運動毛巾一條。得到LINE FRIENDS朋友仔的支持，相信各位大小朋友都將充滿力量，盡情享受這段奇妙單車之旅！