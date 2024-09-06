博愛醫院 |「博愛醫院X謝雪心女士分享會」 體現關愛社區 啟發學生追求幸福與成長

博愛醫院的善業承傳逾百載，得益於各界善長及社會賢達的鼎力支持，使院務得以持續發展。今年，博愛醫院特別邀請著名粵劇名伶及影視演員謝雪心女士（心姐），於2024年9月3日（星期二），即新學年開課的第二天假博愛醫院八十週年鄧英喜中學舉行分享會。
心姐在分享會細說其成長故事與人生哲學，鼓勵學生們正向思維，提升幸福感。作為孔子第76代後人，心姐自小受到家庭薰陶，對粵劇產生濃厚興趣，11歲時更成為著名粵劇名伶任劍輝女士及白雪仙女士的入室弟子，及後於90年代粵劇界嶄露頭角，更於影視領域多次獲得殊榮，展現卓越的才華。
心姐不僅在演藝事業上取得了顯著成就，還積極參與慈善活動，擔任博愛醫院標誌性籌款活動——「博愛月全港慈善籌款」的博愛慈善大使，與博愛醫院緊密合作，對社會獻出關懷，致力於回饋社會，希望為有需要的市民帶來希望。
「博愛醫院X謝雪心女士分享會」與老師學生對談，讓他們感受到心姐的對慈善工作的熱情與魄力，是學生汲取智慧的良機。活動旨在鼓勵學生在追求夢想的同時，珍惜身邊的人和事，促進心靈的成長。透過心姐的人生經歷，分享會傳遞了「尊師重道」、「飲水思源」、「自強不息」及幸福感等重要信息，啟發學生的思考與成長，學會感恩師長的教導與生活中的各種經歷，從而更好裝備面對挑戰，保持堅強的意志。
為紀念恩師任劍輝女士逝世三十五周年，心姐希望憑歌寄意，與任姐的戲迷和歌迷共同重溫其一生的名曲，表達對恩師的思念與感恩之情。因此，她將與德儀粵曲研究社於2024年11月1日（星期五）晚上7:30 假西九文化區戲曲中心大劇院攜手呈獻「雪心歌韻頌師恩」，所有收益將捐給博愛醫院作社會福利服務慈善用途。
「雪心歌韻頌師恩」門票將於2024年9月9日於西九戲曲中心票務處、網上、手機應用程式及電話購票熱線公開發售，請踴躍支持！