博愛醫院 |「博愛醫院X謝雪心女士分享會」 體現關愛社區 啟發學生追求幸福與成長

博愛醫院的善業承傳逾百載，得益於各界善長及社會賢達的鼎力支持，使院務得以持續發展。今年，博愛醫院特別邀請著名粵劇名伶及影視演員謝雪心女士（心姐），於2024年9月3日（星期二），即新學年開課的第二天假博愛醫院八十週年鄧英喜中學舉行分享會。

心姐在分享會細說其成長故事與人生哲學，鼓勵學生們正向思維，提升幸福感。作為孔子第76代後人，心姐自小受到家庭薰陶，對粵劇產生濃厚興趣，11歲時更成為著名粵劇名伶任劍輝女士及白雪仙女士的入室弟子，及後於90年代粵劇界嶄露頭角，更於影視領域多次獲得殊榮，展現卓越的才華。