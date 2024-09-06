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2024-09-06 15:00:00

博愛醫院 |「博愛醫院X謝雪心女士分享會」 體現關愛社區 啟發學生追求幸福與成長

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心姐與學生們分享與恩師的往事。

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博愛醫院的善業承傳逾百載，得益於各界善長及社會賢達的鼎力支持，使院務得以持續發展。今年，博愛醫院特別邀請著名粵劇名伶及影視演員謝雪心女士（心姐），於2024年9月3日（星期二），即新學年開課的第二天假博愛醫院八十週年鄧英喜中學舉行分享會。

心姐在分享會細說其成長故事與人生哲學，鼓勵學生們正向思維，提升幸福感。作為孔子第76代後人，心姐自小受到家庭薰陶，對粵劇產生濃厚興趣，11歲時更成為著名粵劇名伶任劍輝女士及白雪仙女士的入室弟子，及後於90年代粵劇界嶄露頭角，更於影視領域多次獲得殊榮，展現卓越的才華。

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心姐不僅在演藝事業上取得了顯著成就，還積極參與慈善活動，擔任博愛醫院標誌性籌款活動——「博愛月全港慈善籌款」的博愛慈善大使，與博愛醫院緊密合作，對社會獻出關懷，致力於回饋社會，希望為有需要的市民帶來希望。

心姐於分享講座中勉勵學生：「人生總會遇到風浪，必需要冷靜處理，千萬不要心急浮燥影響判斷。」

「博愛醫院X謝雪心女士分享會」與老師學生對談，讓他們感受到心姐的對慈善工作的熱情與魄力，是學生汲取智慧的良機。活動旨在鼓勵學生在追求夢想的同時，珍惜身邊的人和事，促進心靈的成長。透過心姐的人生經歷，分享會傳遞了「尊師重道」、「飲水思源」、「自強不息」及幸福感等重要信息，啟發學生的思考與成長，學會感恩師長的教導與生活中的各種經歷，從而更好裝備面對挑戰，保持堅強的意志。

為紀念恩師任劍輝女士逝世三十五周年，心姐希望憑歌寄意，與任姐的戲迷和歌迷共同重溫其一生的名曲，表達對恩師的思念與感恩之情。因此，她將與德儀粵曲研究社於2024年11月1日（星期五）晚上7:30 假西九文化區戲曲中心大劇院攜手呈獻「雪心歌韻頌師恩」，所有收益將捐給博愛醫院作社會福利服務慈善用途。

「雪心歌韻頌師恩」門票將於202499日於西九戲曲中心票務處、網上、手機應用程式及電話購票熱線公開發售，請踴躍支持！

博愛醫院董事局周駿達主席（左二）由教育服務黃慧欣總監及博愛醫院八十週年鄧英喜中學李慧校長陪同下一同致送感謝狀予心姐。

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