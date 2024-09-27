博愛醫院 | 「雪心歌韻頌師恩」演唱會

博愛醫院將與謝雪心女士（心姐）及德儀粵曲研究社攜手合作，於2024年11月1日（星期五）假西九文化區戲曲中心大劇院呈獻「雪心歌韻頌師恩」演唱會，所有收益將捐給博愛醫院作社會福利服務慈善用途。心姐自小受家庭薰陶，對粵劇產生濃厚興趣，及後成為著名粵劇名伶任劍輝女士（任姐）及白雪仙女士（仙姐）入室弟子，在她們的栽培與愛護下成長。心姐一直心存感恩之心，並希望憑歌寄意，表達對恩師的懷念。演唱會門票現正發售，票價$1,000、$500、$380、$250，善長亦可向博愛醫院認購限量堂座$380門票（數量有限）或捐款以支持安排長者欣賞演唱會。

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