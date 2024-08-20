國際獅子總會中國港澳303區 | 香港成功申辦『獅子會國際年會2026』 將帶動大量旅客到訪 冀帶旺經濟及促進國際與大灣區交流

的主辦城市。本次成功申辦代表本港在國際中享有極高的聲譽，而交通基建、法制、人身安全、旅遊配套等方面均對旅客具有超卓的吸引力。作為統籌單位的國際獅子總會中國港澳303區將會在未來兩年積極籌備，迎接全世界獅友及旅客的到來，展現本港作為國際都會的獨有魅力。

『獅子會國際年會』每年都會吸引大量的獅友及其眷屬參加，直接帶動當地經濟活動，與此同時，亦會宣傳『我們服務』的獅子精神，有望令社會更和諧。最近數屆的舉辦城市包括加拿大滿地可、意大利米蘭、日本福崗及澳洲墨爾本等等。

本港擁有獨有的優勢，與大灣區各城市的交通非常便利，相信除了各項會議及活動期間的五天外，眾多到來的旅客均會借此機會前往鄰近城市旅遊，深入了解各地發展現況。

『獅子會國際年會』其中一項最矚目的盛事就是大巡遊，在市內由全世界各地的獅友派出巡遊隊伍展現當地文化。在過往兩次(1992年及2005年)本港舉辦的『獅子會國際年會』大巡遊都選址在鬧市中進行，市民都非常踴躍參與，實為本港一大盛事。

『獅子會國際年會2026』榮譽主席 暨 國際獅子會 前會長 譚榮根 BBS MBE JP:

香港作為重要國際樞紐 定可有效連接各地交流

譚榮根博士作為首位及唯一的華人國際獅子會前會長，一生致力推廣『我們服務』的獅子精神到世界各地，尤其是中國內地。其在位期間積極宣傳環保意識，鼓勵全球獅友植樹，最終在一年間於全球範圍內植下一千七百萬棵樹。譚博士亦大力推動『視覺第一 中國行動』，行動至今在國內已治療五百二十萬名白內障患者，在國內協助消除致盲性沙眼，以及在祖國各地培訓超過五萬名醫護人員，把知識及服務落實在祖國每個角落。譚博士亦致力在國內推動創立獅子會組織，現時國內獅友超過三萬五千名。

他表示:「香港是全世界200多個會員國家及地區中極少數可以3次主辦國際年會。舉辦年會可以為主辦城市帶來各方面的經濟效益，由於全球獅友對香港在1992、2005主辦的國際年會評價極高，加上香港在城市聲譽、會議設施、海陸空交通網絡、酒店配套等獲得理事會高度評價，最後在云云對手中勝出。這是反映香港會展業的優勢及世界對香港作為國際優秀城市的再一次肯定，這亦是國際獅子會港澳303區積極回應特區政府推動大型會議展覽落戶香港的呼籲。 」在本港主辦1992年、2005年以及2026年的三次『國獅際子年會』，譚博士都有積極參與，憑藉本港的優勢以及303區獅友的努力，相信年會定能圓滿成功。

中國港澳303區 沈顏 總監: 展現香港『盛事之都』的優勢 有望鞏固本港『國際都會』的地位

沈總監、譚博士以及團隊在申辦過程投入大量的時間整理及向獅子會國際理事會闡述本港的優勢，最終如願以償，在六個候選城市中脫穎而出，成功獲得『獅子會國際年會2026』的主辦權。他總結經驗並表示：「獅子會作為一個全球最大的服務團隊，一向把社會的需要放在首位。而中國港澳303區扎根於香港快將七十年，對香港的民生，經濟都抱有熱切的關注。今次成功申辦，得以配合特區政府加強協調盛事活動，推動更多不同主題及形式的盛事在香港舉行，正是我們今次申辦獅子會國際年會的主要原因。」他預期『獅子會國際年會2026』可以吸引超過二萬名海外旅客到訪，保守估計可為本港帶來超過四億元的直接收入，亦期望可加強對外宣傳香港社會穩定及繁榮。

香港旅遊發展局 主席 彭耀佳博士 GBS JP: 上半年已錄得七十萬人次會展旅客

香港旅遊發展局（旅發局）將全力支持今次活動在港舉行，主席彭耀佳表示，旅發局一直積極競投以及促成大型國際會展活動在香港舉行。他表示，今年上半年本港已錄得70萬人次訪港過夜會展旅客，相等於2018年同期水平的八成，為復甦最快的客群，人均消費約港幣8,000元，比整體旅客高出約兩至三成。而在今年至2026年，由旅發局成功競投及促成在香港舉行的大型國際會展活動超過六十個，預計總參與人數至少22萬人，其中至少18萬人為內地及海外訪客。

彭主席強調: 「香港在會展旅遊方面充滿優勢，由其獨有嘅地理位置、完善的配套基建以至齊全的專業服務，定必可吸引更多會展活動落戶香港，並為旅客提供豐富的體驗。」彭博士不忘呼籲世界各地的獅子會朋友來港參與本次年會，親身體驗香港的旅遊樂趣和市民熱情好客的一面，趁機向外展示香港的魅力。