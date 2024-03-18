城市女青年商會 | 2024全港時尚專業女性選舉 （女版傑青） 「剛柔脫俗 柔美如玉」開幕典禮 提名期正式開始

圖左至右：活動籌委會主席趙燕虹女士、優誌執業會計師有限公司獨立會計師鍾可成先生、首席評審香港樹仁大學校董龍子明先生 BBS, MH, JP、主禮嘉賓香港海關關長何珮珊女士, CDSM, CMSM、城市女青年商會會長林楚琼女士、署理國際青年商會香港總會會長陳嘉滎先生、和富社會企業代表田建家女士及譚嘉盈女士、活動大使藝人沈卓盈女士

女性選舉一直被定型為選美，卻往往忽略了女性對社會的真實貢獻與價值。踏入2024年，城市女青年商會繼續籌辦第十四屆「全港時尚專業女性選舉」，並以「剛柔脫俗 柔美如玉」為主題，藉此感染和鼓勵更多香港現今女性以積極正面價值觀，成就自我，並像玉一樣，經過剛柔並重的琢磨才能成為超凡脫俗的作品，象徵女性以內在外在的自身經歷，啟發更多女性活出自我，成為柔美而有感染力的人，撰寫屬於自己雕琢成玉的故事。活動選舉每年選出不多於10位具代表性的傑出女性，嘉許及肯定其對社會所作的貢獻之餘，望能凝聚各人的力量，提升他們的影響力，繼續宣揚女性賢慧、獨立及高雅的形象同時藉此活動，鼓勵更加多專業、時尚的香港女性，為社會傳遞更多愛，推動社會創造積極正面影響。

「全港時尚專業女性選舉」一直致力鼓勵和表揚本港女性在專業工作、社會服務、文化藝術等領域的貢獻，宣揚女性價值同時為香港創造更多正能量，演繹真正的「時尚專業女性」。本年度城市女青年商會邀請了香港海關關長何珮珊女士，CDSM，CMSM，藝人沈卓盈女士作為活動大使，開幕禮於西九文化區戲曲中心香港友好協進會演講廳圓滿完成，現在由即日起至5月31日正式接受提名。

計劃亦獲得12個贊助機構，當中包括支持（排名不分先後）：和富社會企業、香港青年商會基金、KINGS 香港藝術體操芭蕾舞學院、AMAZING BUILT、陳雪麗女士、大灣區聯合會、駿溢工程有限公司、Art of MY Family、雞仔嘜、優誌執業會計師有限公司、Media360 Asia及Dr. Candice Powell，及23個支持機構支持，當中包括（排名不分先後）：香港醫學會、香港中小型企業總商會、香港中華廠商聯合會、香港中小型企業聯合會、香港化粧品同業協會、香港工業總會、大灣區香港女企業家總會、香港女律師協會、中華港青總會、大灣區青年發展促進會、香港青年交流促進聯會、香港青少年全人發展協會、寧港青年交流促進會、匯龍坊、義務工作發展局、香港島婦女聯會 - 青年事務委員會、生涯發展學院、盈善最樂、亞太女企業家協會、青年躍動演講會、艸海、香港江蘇婦女聯合總會及金紫荊女企業家協會。

提名準則及提名程序

提名準則：

符合下述條件的人士，均有資格於是次舉選中被提名為候選人：

持有有效香港身份證之18-40歲女性； 熱心參與社會公益服務 在事業方面有卓越表現 具有時尚女性的思維及質素 屬於以下其中一項專業界別 ：

I. 專業及學術

II. 工商、環保及創意產業

III. 公共及社會服務界

IV. 藝術及文化界

評審團將依據參加者的外貌形象、儀容、生活態度、工作方面的專業表現、參與社會公益服務、推動本地文化藝術、運動康體的發展或教育等各個範疇作出評審。各得獎者隨後將被通知選舉結果，而得獎結果亦會於媒體公佈。為表揚得獎者的卓越成就將舉行頒獎禮。

提名程序：

各參選者需要填寫：

1. 提名表一份；

2. 個人履歷簡介一份（文字及圖片） 。

參選者需於提名期結束前將相關表格及文件交回城市女青年商會。逾期者作不參選論。

表格下載：請留意Facebook專頁及網頁公布