大埔舊墟天后宮社區活動管理委員會｜逾8,000名市民及遊客參與 乙巳年大埔恭祝天后寶誕祈福巡遊

活動於上午9時由資深道長主持的祈福法會揭開序幕，祈求社區平安。下午1時，起步儀式在天后宮風水廣場舉行，主禮嘉賓包括政府首長、立法會議員及鄉紳代表。隨後，巡遊隊伍途經大埔舊墟主要街道，沿途表演吸引大批市民駐足觀賞。

為慶祝乙巳年天后寶誕，大埔舊墟天后宮社區活動管理委員會於2025年4月13日主辦「乙巳年大埔恭祝天后寶誕祈福巡遊」，吸引逾8,000名市民及遊客參與。活動結合傳統民俗與創新科技，逾40支巡遊隊伍帶來舞龍舞獅、飄色表演及鑼鼓舞蹈等精彩演出，更首次加入人工智能機械狗隊伍，為百年傳統注入現代活力。

機械狗舞獅成亮點 科技演繹傳統文化

今年活動最大亮點是由5隻人工智能機械狗組成的「科技醒獅隊」。這些機械狗身披傳統獅頭造型，配合電子鑼鼓節奏，精準完成搖頭擺尾、跳躍等動作，甚至能做出傳統舞獅的「採青」動作，引來觀眾陣陣驚嘆。主辦單位表示，這項創新表演經精心籌備，特別邀請香港機械人學院合作設計動作，既保留傳統精髓又展現科技魅力。

大埔舊墟天后宮社區活動管理委員會主席李國輝指出：「大埔恭祝天后寶誕祈福巡遊是大埔重要的傳統活動，今年加入科技元素，是希望讓活動能更創新，同時保留原有文化精髓。」

活動圓滿結束後，不少市民表示期待來年再參與，感受傳統節慶的獨特魅力。