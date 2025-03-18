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2025-03-18 16:40:00

大埔舊墟(天后宫)社區活動管理委員會 | 捕捉傳統 創意無限！

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大埔舊墟天后寶誕祈福巡遊即將於2025413日盛大舉行！為慶祝這一充滿文化底蘊的盛事，誠邀您參與「鏡頭下的天后風華：大埔舊墟天后寶誕多媒體創作大賽」，用您的創意與鏡頭，記錄這場融合信仰、藝術與地方特色的文化盛宴！

比賽主題：

參賽作品需圍繞「大埔舊墟天后寶誕祈福巡遊」或「大埔舊墟天后宮」相關題材，包括但不限於：

巡遊盛況的影像記錄
天后宮的歷史與建築之美
傳統表演（如舞獅、花車）的精彩瞬間
大埔地方特色與文化的深度探索

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參賽形式：

攝影作品
短片/影片創作
圖文故事
多媒體藝術創作 (youtube/X/IG/抖音/小紅書...)

比賽獎項：

最佳攝影獎：現金獎及精美禮品
最佳影片獎：現金獎及精美禮品
最具創意獎：現金獎及精美禮品
網絡人氣獎：獲獎者將獲得特別禮品

參賽方式：

按此填寫報名參加：
提交作品至指定郵箱或上傳至比賽平台。
報名及作品提交截止日期：2025416
頒獎日期：2025420

活動亮點：

親身感受大埔天后寶誕祈福巡遊的熱鬧氛圍，捕捉傳統文化的獨特魅力。
透過作品展現大埔的地方特色與天后信仰的深厚底蘊。
贏取豐富獎品，讓您的創意被更多人看見！

立即報名，用您的鏡頭與創意，記錄這場文化盛宴！

更多詳情請瀏覽我們的社交平台（YouTubeFacebook），或聯絡活動主辦單位查詢@92318738

大埔舊墟(天后宫)社區活動管理委員會

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