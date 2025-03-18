大埔舊墟(天后宫)社區活動管理委員會 | 捕捉傳統 創意無限！

大埔舊墟天后寶誕祈福巡遊即將於2025年4月13日盛大舉行！為慶祝這一充滿文化底蘊的盛事，誠邀您參與「鏡頭下的天后風華：大埔舊墟天后寶誕多媒體創作大賽」，用您的創意與鏡頭，記錄這場融合信仰、藝術與地方特色的文化盛宴！

比賽主題：

參賽作品需圍繞「大埔舊墟天后寶誕祈福巡遊」或「大埔舊墟天后宮」相關題材，包括但不限於：

巡遊盛況的影像記錄

天后宮的歷史與建築之美

傳統表演（如舞獅、花車）的精彩瞬間

大埔地方特色與文化的深度探索