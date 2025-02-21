恒天管理諮詢有限公司 | 寵物全能慈善大賽2025 主子展現無限潛能 激發年青人回饋社會 支持流浪動物善終服務

香港有不少愛寵之人會將主子視為子女，但亦有不少動物因走失或被遺棄而成為「浪浪」，牠們很容易因意外離世，遺體更不會得到妥善處理。為讓這些不幸離世的浪浪能有尊嚴地走最後一程，恒天管理諮詢有限公司及香港學生活動基金會早前於大埔蝶豆花園舉辦了「寵物全能慈善大賽」2025，以發掘寵物的才藝，讓參賽的主人與寵物可歡度愉快週日。而活動於扣除成本後，收益將全數撥捐「香港學生活動基金會」用作「流浪貓狗善終服務」計劃的經費。
計劃創辦人，社會賢達龍子明SBS,MH,JP指，希望可動員更多人參與慈善公益和社會服務，令大家和香港都更好。「我們樂於看到香港有不少愛寵物的主人，但不少失去主人的動物下場往往很淒慘，特別在颱風或大型活動過後，都可能有流浪動物不幸過身，然而很多有心的義工並不懂得怎樣處理，因此學生活動基金會在活動籌委姜炳耀的提議下，決定推出流浪貓狗善終服務。如義工發現離世的流浪貓狗，可收殮遺體並送到指定合作機構集中火化，由我們負責相關費用。」
龍子明希望藉是次比賽讓更多義工、愛護動物人士及市民知道這項流浪貓狗善終服務，並指將會籌辦一系列不同活動，呼籲更多人士支持該服務，讓不幸離世的流浪貓狗能善終。他並特別鳴謝南九龍社會服務基金對活動的支持，為是次籌款進行一比一配對，為服務籌募經費。除了流浪貓狗，他亦動員義工關愛如長者和弱勢家庭等。他希望：「大家一同努力，人人多行一步，令香港和世界變得更美好！」
香港學生活動基金會秘書長龍允生表示，該會一直鼓勵年輕人多行善事及關心社會，由於不少年輕人有飼養寵物，故希望透過流浪貓狗善終服務，喚起更多年輕人的興趣，他們參與既可發揚對動物的愛心，同時亦可回饋社會，以及提高他們的責任心。他並指是次活動有多位共創明Teen計劃的中學生學員及外籍年輕人參與，讓他們走出社會更多與人交流，而不是只專注玩手機。
活動亦請來多位名人，包括著名演員林子善先生、香港寵物業商會副會長胡松泉先生、香港冠軍訓犬師簡傑明先生、前保安局局長，現任立法會議員黎棟國先生GBS,IDSM,JP及律師羅敏儀小姐擔任星級評審，並請來香港寵物業商會會長李國威先生任活動顧問。活動分「寵物才藝表演大賽」及「寵物服飾pose大賽」兩項賽事在一眾評審的努力下，終選出入圍決賽的主子，分別是：
經過一輪比賽後，最終評選出各獎項得主：
「寵物才藝表演大賽」
冠軍：
Tobey 與 Ewa (右三)
「Tobey因為長相唔靚賣唔到錢而被遺棄，被我們領養回來，其實牠很頑皮和為食，今次很開心得獎。」
亞軍：
豬豬 與 豬爸 (左二)
「沒有想過唐狗亦可以得獎，首次參賽的豬豬好叻女，為唐狗爭光，感覺驚喜！」
季軍：
爽爽 與 阿詩 (右一)
「爽爽本是被遺棄的BB狗，好開心牠可以得獎，亦可以幫助浪浪！不單安排善終，很多街頭的浪浪亦需要幫助，宣傳教育很重要！」
「寵物服飾pose大賽」
冠軍：
七仔 與 Rebecca (左六)
「今次是為做善事參加活動，獲得冠軍可算喜出望外。因知道流浪貓狗的遺體無人處理，實在相當慘，故想有錢出錢，有力出力，支持有意義的活動。」
亞軍 及 慈善大使獎：
Eddie 與 Apple姐 (右五)及Paul (右四)
「很開心可以得獎，這次活動很有意義，我們認為無論對任何人或動物都應有愛心，希望將愛心發揚開去，我們基金會將繼續贊助彰顯愛心的活動，無論對人或對動物，只要有能力便會盡量幫，從香港開始發揮正能量。」
季軍：
Mui Mui 與Thomas (左三)
「今次只是為支持基金會參與活動，沒有想到既可以做善事又可以獲獎，感覺很開心。」