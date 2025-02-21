恒天管理諮詢有限公司 | 寵物全能慈善大賽2025 主子展現無限潛能 激發年青人回饋社會 支持流浪動物善終服務

香港有不少愛寵之人會將主子視為子女，但亦有不少動物因走失或被遺棄而成為「浪浪」，牠們很容易因意外離世，遺體更不會得到妥善處理。為讓這些不幸離世的浪浪能有尊嚴地走最後一程，恒天管理諮詢有限公司及香港學生活動基金會早前於大埔蝶豆花園舉辦了「寵物全能慈善大賽」2025，以發掘寵物的才藝，讓參賽的主人與寵物可歡度愉快週日。而活動於扣除成本後，收益將全數撥捐「香港學生活動基金會」用作「流浪貓狗善終服務」計劃的經費。

計劃創辦人，社會賢達龍子明SBS,MH,JP指，希望可動員更多人參與慈善公益和社會服務，令大家和香港都更好。「我們樂於看到香港有不少愛寵物的主人，但不少失去主人的動物下場往往很淒慘，特別在颱風或大型活動過後，都可能有流浪動物不幸過身，然而很多有心的義工並不懂得怎樣處理，因此學生活動基金會在活動籌委姜炳耀的提議下，決定推出流浪貓狗善終服務。如義工發現離世的流浪貓狗，可收殮遺體並送到指定合作機構集中火化，由我們負責相關費用。」

龍子明希望藉是次比賽讓更多義工、愛護動物人士及市民知道這項流浪貓狗善終服務，並指將會籌辦一系列不同活動，呼籲更多人士支持該服務，讓不幸離世的流浪貓狗能善終。他並特別鳴謝南九龍社會服務基金對活動的支持，為是次籌款進行一比一配對，為服務籌募經費。除了流浪貓狗，他亦動員義工關愛如長者和弱勢家庭等。他希望：「大家一同努力，人人多行一步，令香港和世界變得更美好！」