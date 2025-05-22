數字政策辦公室｜「友智識」三個社區支援點 新增「智方便」自助登記站 便利選民登記　

為進一步落實數碼共融政策，數字政策辦公室（數字辦）持續擴展「友智識」長者數碼共融計劃的社區智能服務。該計劃現階段於三個社區支援點設置「智方便」自助登記站，讓長者及市民能簡便快捷地登記使用「智方便」。
完成登記後，市民即可透過「智方便」應用程式一站式輕鬆辦理多項常用政府服務，包括選民登記、公立醫院預約、康體設施預訂、快速出入境登記及稅務申報與查詢等。為協助長者適應數碼化服務，「友智識」長者數碼共融計劃已同步更新培訓課程內容，讓長者能順利掌握數字政府服務及其他數碼科技的最新動態。
配合即將到來的立法會換屆選舉，年滿18歲的香港永久性居民現可透過「智方便」帳戶輕鬆完成網上選民登記。2025年9月25日前年滿18歲且通常居住在香港的合資格人士，只需於6月2日前成功登記，即可在12月7日的立法會選舉中行使投票權。市民可透過「智方便」專題網站了解登記詳情，或觀看教學影片掌握操作步驟。
「智方便」自助登記站已在下列三個「友智識」社區支援點投入運作：
- 天水圍社區支援點 – 新家園協會賽馬會天水圍服務中心
地址：天耀1邨耀盛樓地下01號舖
開放時間：週一至六上午9時至下午1時及下午2時至6時，週日上午10時至中午12時及下午2時至4時。
- 將軍澳社區支援點 – 西貢將軍澳婦女會（翠林康怡綜合服務中心）
地址：翠林邨欣林樓103-106號地下
開放時間：為週一至五上午9時30分至下午1時及下午2時至5時30分，週六上午9時30分至下午1時
- 西貢社區支援點 – 西貢區社區中心
地址：美源街8號
開放時間：週一至五上午9時30分至12時45分及下午2時15分至6時30分開放，週五延長服務至晚上8時45分，週六則為上午9時30分至下午6時30分。
以上各支援點公眾假期休息。
數字辦將持續與地區組織合作，於合適地點安排更多自助登記站，致力讓長者及市民都能享受便捷的電子政府服務。
市民可瀏覽「友智識」樂齡IT易學站，了解「友智識」計劃下的服務及支援，包括社區支援點的地點及服務時間、數碼培訓班資訊及流動數碼服務站時間表。