數字政策辦公室｜「友智識」三個社區支援點 新增「智方便」自助登記站 便利選民登記　

完成登記後，市民即可透過「智方便」應用程式一站式輕鬆辦理多項常用政府服務，包括選民登記、公立醫院預約、康體設施預訂、快速出入境登記及稅務申報與查詢等。為協助長者適應數碼化服務，「友智識」長者數碼共融計劃已同步更新培訓課程內容，讓長者能順利掌握數字政府服務及其他數碼科技的最新動態。

為進一步落實數碼共融政策，數字政策辦公室（數字辦）持續擴展「友智識」長者數碼共融計劃的社區智能服務。該計劃現階段於三個社區支援點設置「智方便」自助登記站，讓長者及市民能簡便快捷地登記使用「智方便」。

「友智識」長者數碼共融計劃的培訓課程內容皆會適時更新。圖示推行機構向長者講解透過「智方便」登記成為選民。

「智方便」自助登記站已在下列三個「友智識」社區支援點投入運作：

開放時間：週一至六上午9時至下午1時及下午2時至6時，週日上午10時至中午12時及下午2時至4時。

將軍澳社區支援點 – 西貢將軍澳婦女會（翠林康怡綜合服務中心）

地址：翠林邨欣林樓103-106號地下

開放時間：為週一至五上午9時30分至下午1時及下午2時至5時30分，週六上午9時30分至下午1時

西貢社區支援點 – 西貢區社區中心

地址：美源街8號

開放時間：週一至五上午9時30分至12時45分及下午2時15分至6時30分開放，週五延長服務至晚上8時45分，週六則為上午9時30分至下午6時30分。