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2025-05-22 17:15:00

數字政策辦公室｜「友智識」三個社區支援點 新增「智方便」自助登記站 便利選民登記　

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「友智識」長者數碼共融計劃推行機構在社區支援點教導長者使用「智方便」更新選民資料

為進一步落實數碼共融政策，數字政策辦公室（數字辦）持續擴展「友智識」長者數碼共融計劃社區智能服務。該計劃階段於三個社區支援點設置「智方便」自助登記站，讓長者及市民能簡便快捷地登記使用「智方便」。

完成登記後，市民即可透過「智方便」應用程式一站式輕鬆辦理多項常用政府服務，包括選民登記、公立醫院預約、康體設施預訂、快速出入境登記及稅務申報與查詢等。為協助長者適應數碼化服務，「友智識」長者數碼共融計劃已同步更新培訓課程內容，讓長者能順利掌握數字政府服務及其他數碼科技的最新動態。

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配合即將到來的立法會換屆選舉，年滿18歲的香港永久性居民現可透過「智方便」帳戶輕鬆完成網上選民登記。2025925日前年滿18歲且通常居住在香港的合資格人士，只需於62日前成功登記，即可在127日的立法會選舉中行使投票權。市民可透過「智方便」專題網站了解登記詳情，或觀看教學影片掌握操作步驟。

「友智識」長者數碼共融計劃的培訓課程內容皆會適時更新。圖示推行機構向長者講解透過「智方便」登記成為選民。

「智方便」自助登記站已在下列三個「友智識」社區支援點投入運作：

  • 天水圍社區支援點新家園協會賽馬會天水圍服務中心

地址：天耀1邨耀盛樓地下01號舖

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開放時間：週一至六上午9時至下午1時及下午2時至6時，週日上午10時至中午12時及下午2時至4時。

  • 將軍澳社區支援點西貢將軍澳婦女會（翠林康怡綜合服務中心）

地址：翠林邨欣林樓103-106號地下

開放時間：為週一至五上午930分至下午1時及下午2時至530分，週六上午930分至下午1

  • 西貢社區支援點西貢區社區中心

地址：美源街8

開放時間：週一至五上午930分至1245分及下午215分至630分開放，週五延長服務至晚上845分，週六則為上午930分至下午630分。

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以上各支援點公眾假期休息。

數字辦將持續與地區組織合作，於合適地點安排更多自助登記站，致力讓長者及市民都能享受便捷的電子政府服務。

市民瀏覽「友智識」樂齡IT易學站了解「友智識」計劃下的服務及支援，包括社區支援點的地點及服務時間、數碼培訓班資訊及流動數碼服務站時間表

合資格市民可透過「智方便」登記成為選民或更改資料。

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