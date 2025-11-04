新生精神康復會 「同行60載，共創330」 60周年啟動禮暨長期服務頒獎禮晚宴圓滿舉行

新生精神康復會（新生會）於2025年10 月31日假尖沙咀美麗華酒店舉行60周年啟動禮暨長期服務頒獎禮晚宴，60周年啟動禮邀得政務司副司長卓永興先生，GBS, JP 蒞臨主禮，並邀得中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室社會工作部副部長周和博士、醫務衞生局局長盧寵茂教授，BBS, JP、民政及青年事務局局長麥美娟女士，SBS, JP、勞工及福利局局長孫 玉菡先生，JP、勞工及福利局常任秘書長劉焱女士，JP、發展局副局長林智文先生，JP、衞生署署長林文健醫生，JP、社會福利署署長杜永恒先生，JP、康樂及文化事務署署長陳詠雯女士，JP、前律政司司長梁愛詩女士，GBM, JP，以及精神健康諮詢委員會主席林正財醫生，GBS, JP等嘉賓出席晚宴及參與啟動禮。 政務司副司長卓永興先生，GBS, JP致辭時表示，新生會是政府在推動精神健康上的重要和可靠的夥伴。精神健康服務的發展不僅是政府的責任，亦需要社會各界的通力合作，共同營造關愛與支持的環境，就以十月十一日啟動的「精神健康月」為例，便需要新生會、政府及其他非政府組織，合 作舉辦一系列公眾教育活動，促進大眾對身心健康的關注和實踐。

為表揚服務多年的同工，新生會於晚宴上向服務超過10年或以上的員工頒發長期服務獎。適逢今年60周年，大會更特設60周年特別長期服務獎，以感謝員工在不同的崗位上默默耕耘，與新生會同行六十載，並邀得醫務衞生局局長盧寵茂教授, BBS, JP、民政及青年事務局局長麥美娟女士，SBS, JP、 勞工及福利局局長孫玉菡先生，JP，同時邀得中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室社會工作部副部長周和博士及多位政府官員頒發長期服務獎。 一眾嘉賓於活動中回顧新生會過去六十載的發展歷程，從成立初期提供住宿服務起步，逐步發展至涵蓋職業康復、社區支援、臨床心理、自閉症服務、朋輩支援及社會企業等多元精神健康服務。60周年啟動禮晚宴暨長期服務頒獎禮有逾200位嘉賓出席支持，分別來自政府、社福機構代表、各大專院校、商界等，與獲頒長期服務獎的同事一同見證新生會60周年里程碑，場面熱鬧。

新生會執行委員會主席譚贛蘭教授，GBS, JP 在晚會內分享新生會60年來的服務歷程。

新生會執行委員會主席譚贛蘭教授，GBS, JP 於晚宴中與嘉賓分享新生會60年來在精神健康服務提供「以人為本」、「追求卓越」的歷程，並以「感恩的心」回顧過去60年的服務成果，期盼以「服務的心」開啟嶄新篇章，與各界致力構建一個關愛、共融、以及身心靈健康的香港。