新界華僑聯會 | 新界華僑聯會三十周年會慶 暨 乙巳年春節聯歡晚會 順利舉行

「新界華僑聯會三十周年會慶 暨 乙巳年春節聯歡晚會」已於早前順利舉行，大會邀請到政制及內地事務局副局長胡健民、中聯辦新界工作部郭展偉處長、立法會議員: 陳克勤、容海恩、何俊賢，大埔民政事務助理專員郭鎮齊、香港警務處大埔區副指揮官黎晧暉、雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院行政總監冼藝泉醫生新社聯大埔地委會主席黃碧嬌、香港僑界社團聯會常務副會長兼秘書長廖宇軒先生、大埔鄉事委員會首副主席陳笑權、大埔七約鄉公所主席文春輝、大埔商會主席陳佩添、大埔體育會主席蔡錦光、香港新界地區事務顧問協會副主席陳金霖、三聯書店（香港）有限公司總編輯于克凌、灣區莞港菁英薈主席袁艷、香港大埔粉嶺工商聯會主席羅偉平、中華電力有限公司企業事務總監羅國有、永遠榮譽會長陳運福、黎有、陳漢明以及同場超過400名不同社區人士出席參與、當中包括多位政府部門代表、醫務人員、中旅證件服務部代表、區議員、地區領袖、鄉事代表和商會代表等等到場祝賀。

新界華僑聯會會長許洪坤在致歡迎詞期間表示，晚會當天正是新界華僑聯會祝成立三十周年的大喜日子，新知舊雨濟濟一堂，在蛇年新春節日喜氣洋洋的氣氛下，共同回顧三十年來輝煌的工作成果，他與大家一起分享成長的喜悅，實在感到非常榮幸。未來該會將會繼續發揚愛國華僑精神，薪火相傳，讓更多年青華僑在該會前人共同構建的平台上發光發亮，更創輝煌。

胡健民在致辭期間表達，今年國際環境更趨複雜、嚴峻及不確定，貿易保護主義盛行，將拖累全球貿易及世界經濟復蘇，地緣政治衝突對全球能源等負面影響，更重要的是需要大家團結幫手，利用好各地華僑的龐大網絡和獨特優勢，齊來繼續講好香港故事、中國故事。