新界華僑聯會｜新界華僑聯會主辦「2025廣東佛山、花都交流團」正式啟動 35名會員啟程探索灣區發展 深化粵港交流合作

新界華僑聯會主辦之「廣東佛山、花都交流團」於2025年4月23日正式出發，35名會員展開為期三天的參訪行程，聚焦國情教育、社會服務及文化產業交流，深化粵港兩地合作與客家情誼。 首日行程亮點：國安教育、養老服務與陶瓷文化體驗 交流團首日行程緊湊豐富，中午率先舉行「國家安全講座」，由團長許洪坤及副團長張國慧主持，深入講解國情發展與《國安法》核心內容。副團長張國慧於講座中強調「維護國家安全是每位公民的責任，需從教育扎根提升法治意識」，呼籲會員共同守護社會穩定。

隨後，團員參訪佛山市頤養院，實地考察當地現代化養老設施及服務模式，探討人口老齡化議題下的創新應對策略。緊接行程轉往國家級非遺景點「南風古灶」，近距離感受佛山五百年陶瓷工藝的歷史底蘊與文化傳承。



政商界共襄盛舉 深化粵港合作橋樑 當晚，交流團獲佛山市梅州商會熱情接待，執行會長張俊寶偕同禪城區統戰部吳莉芬常委、鍾金慧常務副部長、僑務局張挺傳副局長，以及商會黨支部書記兼秘書長陳利珊等代表，與團員共進晚餐並舉行座談。雙方就粵港經貿合作、僑務工作推動及社會公益等議題展開深度對話，許洪坤團長表示：「此行不僅是文化參訪，更為兩地搭建資源互通平台，未來將持續推動多元合作項目。」

展望後續行程 共譜交流新篇章 新界華僑聯會強調，此次交流團旨在響應大灣區融合發展戰略，通過實地走訪與官方互動，助力會員把握區域機遇，同時促進社會服務經驗共享。