海港青年商會｜「2024大灣區青年領袖選舉」頒獎典禮暨大灣區中學生師友計劃匯報日圓滿舉行

海港青年商會主辦的「2024大灣區青年領袖選舉」於上週六（6日）在深圳市南山區圓滿舉辦。本次活動的目的為表揚具有傑出領袖才能，對香港及祖國有承擔的18至35歲青年，並鼓勵其成為積極公民及發展領袖潛能。本年主辦單位以「聯繫灣區，綻放潛能」為題，希望藉此提供一個平台，讓粵港澳三地的青年可以互相交流和互補，共同協力回饋社會，貢獻國家。
由五位誇界別資深評審，包括首席評審及計劃顧問 曾鈺成博士 GBM, GBS, JP，著名兒童教育家、海港青年商會名譽顧問 莫鳳儀MH, JP、立法會議員 梁毓偉JP、傑出青年協會主席 鄧智傑教授、世界十大傑青及香港十大傑青年–相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾博士，嚴格挑選出七位來自大灣區的傑出青年成為「大灣區青年領袖」，包括（排名不分先後）黎達成先生、魏嘉威先生、朱琪森先生、郭瑋強先生、陳永業先生、陳彩芳女士、黃建興先生，以表揚他們服務他人的志向，同時鼓勵其他年青人以他們為榜樣。
今年，海港青年商會共舉辦兩次中學生大灣區交流團，到創新科技、人工智能及大型企業參觀，更邀請了50位內地大學生、40位本地中學生出席頒獎典禮，讓粵港澳三地學生於現場互相交流學習，創造出互助合作的機遇。海港青年商會會長劉浩榮先生提到，商會今年首次把活動擴展至大灣區，期盼青商會友、香港學生從不同角度去認識大灣區城市，增強對國家的歸屬感。
國際青年商會是一個匯聚了不同背景青年人的平台，過去多年來在全球過百個國家和地區推動青年發展的工作，鼓勵青年發揮領導能力和所長，為社會帶來積極正面的改變。國際青年商會香港總會會長麥頌斌先生表示，期望國際青年商會能聯繫年青人，一同說好青商故事，說好香港故事，為香港國際大都會發揮重要角色。
香港特別行政區政府駐深圳聯絡處主任黎瑞琼女士表示，團結就是力量，她鼓勵香港年輕人和大灣區城市的年輕人一同發揮無限潛能，而深圳的發展亦以速度見證，香港政府亦有提供大灣區實習和就業計劃，寄望香港年輕人能多一點了解深圳的發展和動向，對將來有莫大的裨益。
Willa Legal 律師事務所創辦人陳彩芳小姐勉勵學生們通過在大灣區的交流體驗、認識祖國發展，能融入國家發展大局，期望他們能善用國家提供的機會，成為國家未來的精英。
今屆頒獎典禮嘉賓為香港特別行政區政府駐深圳聯絡處主任黎瑞琼女士、中央政府駐港聯絡辦青年工作部處長孔令裕先生、深圳市政協委員、深圳市海歸協會會長楊鵬先生。三位嘉賓均不約而同表示，青年領袖身負重任，並寄語得獎者為社區服務，為灣區建設，為香港及國家貢獻，說好灣區故事。