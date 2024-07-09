海港青年商會｜「2024大灣區青年領袖選舉」頒獎典禮暨大灣區中學生師友計劃匯報日圓滿舉行

海港青年商會主辦的「2024大灣區青年領袖選舉」於上週六（6日）在深圳市南山區圓滿舉辦。本次活動的目的為表揚具有傑出領袖才能，對香港及祖國有承擔的18至35歲青年，並鼓勵其成為積極公民及發展領袖潛能。本年主辦單位以「聯繫灣區，綻放潛能」為題，希望藉此提供一個平台，讓粵港澳三地的青年可以互相交流和互補，共同協力回饋社會，貢獻國家。 由五位誇界別資深評審，包括首席評審及計劃顧問 曾鈺成博士 GBM, GBS, JP，著名兒童教育家、海港青年商會名譽顧問 莫鳳儀MH, JP、立法會議員 梁毓偉JP、傑出青年協會主席 鄧智傑教授、世界十大傑青及香港十大傑青年–相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾博士，嚴格挑選出七位來自大灣區的傑出青年成為「大灣區青年領袖」，包括（排名不分先後）黎達成先生、魏嘉威先生、朱琪森先生、郭瑋強先生、陳永業先生、陳彩芳女士、黃建興先生，以表揚他們服務他人的志向，同時鼓勵其他年青人以他們為榜樣。

得獎者及提名人合照

今年，海港青年商會共舉辦兩次中學生大灣區交流團，到創新科技、人工智能及大型企業參觀，更邀請了50位內地大學生、40位本地中學生出席頒獎典禮，讓粵港澳三地學生於現場互相交流學習，創造出互助合作的機遇。海港青年商會會長劉浩榮先生提到，商會今年首次把活動擴展至大灣區，期盼青商會友、香港學生從不同角度去認識大灣區城市，增強對國家的歸屬感。

國際青年商會香港總會會長麥頌斌先生

國際青年商會是一個匯聚了不同背景青年人的平台，過去多年來在全球過百個國家和地區推動青年發展的工作，鼓勵青年發揮領導能力和所長，為社會帶來積極正面的改變。國際青年商會香港總會會長麥頌斌先生表示，期望國際青年商會能聯繫年青人，一同說好青商故事，說好香港故事，為香港國際大都會發揮重要角色。

黎瑞琼女士致辭

香港特別行政區政府駐深圳聯絡處主任黎瑞琼女士表示，團結就是力量，她鼓勵香港年輕人和大灣區城市的年輕人一同發揮無限潛能，而深圳的發展亦以速度見證，香港政府亦有提供大灣區實習和就業計劃，寄望香港年輕人能多一點了解深圳的發展和動向，對將來有莫大的裨益。

得獎者陳彩芳分享