獅子會推廣腦中風的防治訊息 在國際腦中風日舉辦「重九齊抗風 護腦顯神通」健康教育嘉年華會

根據香港衛生防護中心的數據，腦血管疾病（中風）在本港最常見的致命疾病中位列第四，每年逾3,000人因中風而死亡。為喚起大眾對中風預防的認識，旨強調及早識別症狀和立即就醫的重要性，國際獅子會中國港澳三0三區(「獅子會」)，在香港大學中風研究組以及香港中風基金會的支持下，於今日的世界腦中風日，舉辦名為「重九齊抗風 護腦顯神通」的大型健康嘉年華會(「嘉年華會」，而胡汶軒議員辦事處以及李碧儀議員辦事處亦組織市民參加。

嘉年華會在香港灣仔修頓室內運動場舉行，邀請多位專業界別人士主持主題講座，包括香港大學中風研究組主任劉巨基醫生講解中風的常見成因以及辨識中風的FAST方法、香港中風基會執行委員暨顧問講師郭慧茵介紹中風的護理，中醫博士杜正山醫師則講解以中醫手法進行中風的治療等，而健康大使江嘉敏也分享健康心得。

同時，現場亦提供免費健康檢查，包括血壓、血糖、BMI測量以及AGH reader評估血管健康情況，從而可以識別高危人士；而急救工作坊就教導心肺復甦法(CPR)和使用自動心臟除顫器(AED)方法，讓各位市民掌握急救程序的基本知識；在家屬支援角，有社工提供照顧者的壓力諮詢管理。此外，現場也設有多個遊戲教學攤位，實行寓教育於遊戲。同場亦進行了「FASR拯救大腦」中風預防漫畫創作比賽的頒獎典禮以及相關的作品展覽。