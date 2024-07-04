粵港澳大灣區扶輪社 | 粵港澳大灣區扶輪社第六屆交接典禮晚宴

在粵港澳大灣區扶輪社的第六屆交接典禮晚宴上，社區成員聚集一堂，共同慶祝過去一年的成就並展望未來。新一屆的扶輪社將繼續致力於促進社區發展，並推出三個主要項目來支持和服務我們的社區。

有波齊齊踢 「有波齊齊踢」是一項由易希堂創辦人陳坤希小姐於2020年創立的非牟利慈善計劃，旨在透過足球運動幫助資源不足的學童鍛練身心。這項計劃每週提供一次系統化和專業的足球訓練，不僅提升了學童的體能和團隊精神，還促進了他們的學業成績。三年來，共有50位4至10歲的學童受惠於這項計劃。

受「有波齊齊踢」啟發，電影公司及掌賞綜藝集團將此活動電影化，並將於今年暑假開拍電影《逆轉上半場》。這部由黃柏基導演、郭逸材編劇、梁詠琪（Gigi）主演的電影，於1月19日舉行了啟動儀式，出席嘉賓包括陳坤希小姐及參與試鏡的「有波齊齊踢」小朋友們。陳坤希小姐表示，希望透過電影向更多人傳遞愛心，共同幫助有需要的下一代快樂茁壯成長。 髮識義工學堂 「髮識義工學堂」是一項旨在培訓剪髮義工，並為安老院舍長者及露宿者提供義剪服務的計劃。該活動由曾經患上抑鬱症且為多位著名影星服務過的御用髮型師黃家慶擔任導師。這項計劃將為8至10名義工提供為期10堂、每堂3小時的剪髮培訓課程，並於九月至十一月的每週六下午舉行。完成培訓後，義工們將前往安老院舍及地區為長者和露宿者提供免費義剪服務，並進行探訪。

扶輪環保在線 「扶輪環保在線」是一個旨在提升社區環保意識並推動可持續發展的計劃。其背景項目「再造百家布」將舊衣物或有紀念價值的衣服改造成布藝品，延續其生命。隨著政府即將推出垃圾徵費，這項計劃為大家提供了一個避免將舊衣物丟棄成為垃圾的途徑。 女布社姨姨將教授如何將舊衣物轉化為獨一無二的「百家被」或「百家布」的布藝品。這些成品將售給上市公司及各大商戶，並縫上商戶和扶輪社的商標。「百家被」不僅是一件實用物品，更是一種情感的連結，讓我們珍惜回憶和情感，賦予衣物新的價值和意義，共同為環保出一分力。