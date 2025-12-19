讓共享的種子傳遍東區 找回社區久違的溫度與希望 「N² Hub – 社區共享空間先導計劃」

有人問，是甚麼偷走了劏房小孩的夢想？或許以下的故事會給予我們一點啟示： 劏房戶劉太太說：「昊明的功課中有一條問題：『夏天最喜歡做甚麼？』昊明的答案是『我最喜歡去姨母家玩。』他每次到姨母家住都不想回家……。」而昊明還有一個小小的心願始終難以實現 – 『媽媽，我想有張枱做功課呀，不想再屈在碌架床上做功課和溫習了！』 上述劉太太的故事並不是「個別例子」。有調查指，四人劏房住戶之居所面積大約只有一個標準車位的大小，缺乏生活及學習空間正正是劏房住戶們共同面對的困境。為填補這個服務缺口，循道愛華村服務中心社會福利部 (下稱：循道愛華) 蒙循道衛理聯合教會社會服務發展專款資助，在港島東區推行「N2 Hub – 社區共享空間先導計劃」。「N2」寓意「Neighbour Network」，計劃透過集結社區內不同持份者之力量，善用各自的閒置資源，為劏房住戶提供額外的生活空間，讓他們可與鄰舍及社區重新連結，從互惠互助中解決生活難題，共建睦鄰關係。 把社區的空間 · 變成劏房兒童的讀書室 為回應劏房兒童在家缺乏學習空間的困境，此計劃連繫了筲箕灣及西灣河兩所教會推行「社區書房」服務，善用她們的閒置地方，讓區內的劏房兒童有合適的桌子、明亮的燈光及良好的學習環境。而計劃除了提供溫習空間，亦會邀請婦女義工們協助製作茶點供兒童享用，讓他們的「心靈空間」有放鬆的時間，這除了補足他們的能量外，亦讓他們感受到他人的關愛。有家長感激地說：「屋企只得一張細桌子，以前兩個小朋友經常為爭用桌子而吵架，現在有了「社區書房」，屋企終於可以安靜一些。而且這裡有哥哥姐姐教授小朋友功課，小朋友的學業成績都有所進步，亦多了歡笑聲。」

溫暖的社區廚房 · 把孤單變成鄰里香 另外，計劃社工表示，「社區廚房」是N2 Hub計劃中最受劏房住戶歡迎的活動。計劃善用社區地方及資源每月定期舉辦飯聚，讓平時只能在狹窄環境煮食的街坊，有一個舒適的空間享用晚膳及發揮廚藝。而最窩心的是，社區義工會預早與劏房婦女一起製作部份膳食，例如：包餃子、滷水雞翼、芝麻卷等，讓其他劏房住戶享用。有家長分享：「平時屋企細到只能放一張細桌子，一家人經常要分開時段吃飯。現在有了「社區廚房」，食到美味的晚餐之餘，最開心的是可以與其他街坊傾偈，交流育兒心得及社區資源資訊；而小朋友就更興奮了，食飽了就一起玩，經常玩到不捨得離開。」事實上，這個有溫度的「社區廚房」，不只填飽了大家的肚子，更把散落社區各處的孤單，悄悄煮成一鍋暖在心頭的鄰里情。

將閒置地方變成臨時遊樂場 · 東區需要更多這樣的角落 除以上的服務外，N2 Hub計劃更為劏房住戶延展了遊樂及休閒等的生活空間，讓大人與小孩都可喘口氣，找回一點生活的樂趣。兩個共享遊樂空間都添置了不同的玩具和桌上遊戲供居住在劏房的兒童及青少年使用。而在特別時段，他們亦可借用Switch遊戲機玩。計劃社工表示，起初只有工作人員及義工陪同小朋友一起玩，但經過邀請及鼓勵後，不少家長願意一同參與，而小朋友對此亦感到十分歡喜。有一名7歲的小朋友興高彩烈地說：「很開心媽媽能陪我玩桌上遊戲，希望媽媽之後都能花時間陪我玩。」而媽媽聽見後會心微笑，並笑著擁抱了小朋友。社工回憶起這畫面仍感到溫馨，亦說：「真的很感激願意借出場地的社區伙伴，正因為有她們，才讓被狹窄房子逼得喘不過氣的家庭，終於有地方可以好好休息，好好與家人相處。我們盼望未來可以聯繫區內更多的商戶、公司、社福團體、教會、學校等，一起把「社區共享空間」的種子撒到東區的每個角落，讓更多的家庭在社區重新找回久違的溫度與希望。」

一盞社區的燈 · 把劏房家庭從黑暗拉回來 此外，計劃社工亦分享了一個參與計劃的家庭故事。慕妍（化名）與就讀小一的女兒（穎穎）是計劃的參與者，去年慕妍的丈夫去世，給她帶來了巨大的創傷，讓她陷入抑鬱與茫然，終日以淚洗面。那時她們更需要遷至約70呎的劏房居住，生活艱難及無助。後來，她們經家庭社工轉介認識了循道愛華的劏房支援服務，慕妍與穎穎便在邀請下參與了計劃，並恆常出席「社區書房」、「社區廚房」及享用共享遊樂空間等。慕妍表示：「我很幸運，在最黑暗的日子認識了中心的社工及由中心配對的義工，他們陪伴我和女兒渡過了最艱難的時刻及鼓勵我們參與社區活動，讓我們漸漸走出悲傷，並感覺自己不再是孤立無援的。」計劃社工補充：「有幸能與慕妍和她女兒同行，但在社區裡，仍有很多弱勢社群需要大家互相守望，盼能凝聚各界力量，攜手在社區裡點亮更多的燈火，讓互相扶持、關愛鄰里的氛圍在我們的社區落地生根。」

瀏覽循道愛華網頁 支持我們發展各項自資服務