逾四成參加者發現視力問題 護瞳行動聯同基督教勵行會為少數族裔提供免費驗眼及配鏡服務 呼籲公眾重視眼健康

活動分別於2025年7月27日及11月8日舉行，為參加者提供眼睛健康講座、驗眼配鏡及專科轉介服務。眼科專科醫生兼護瞳行動顧問林傑人醫生（Dr Godfrey Lam）於兩次活動中均親自講解弱視、白內障等常見眼疾，並強調定期檢查的重要性：「眼疾往往無徵兆，及早檢查是預防失明的關鍵。」他亦提醒參加者，長時間使用電子產品、缺乏戶外活動及忽視眼科檢查，都是香港常見視力變差的成因。

國際慈善機構護瞳行動（The Fred Hollows Foundation）致力消除可避免的失明，今年兩度與基督教勵行會（Christian Action）合作，於基督教勵行會旺角服務中心舉辦免費眼科檢查及配鏡活動，合共惠及85位少數族裔人士。活動旨在推動健康平等，提升公眾對眼健康的關注，特別支援面對語言與文化障礙的社群。

護瞳行動總監柏羅士（Ross Piper）、全球項目及合作伙伴總監黃憶雯女士（Amanda Huang）、國際董事會及香港董事會多位成員、眼科專科醫生兼顧問林傑人醫生、基督教勵行會機構傳訊及拓展科高級經理何嘉倩 （Bonnie Ho）及基督教勵行會社會服務部計劃主任胡夏生註冊社工（Harry Sir），於2025年11月8日活動結束後，與少數族裔參加者合照。

根據現場檢查結果，超過40%參加者發現視力問題，包括近視、遠視、散光及老花等屈光不正，有個案更急需矯正視力，亦有個案需轉介政府眼科專科跟進。不少家庭因語言和文化關係沒有定期驗眼的習慣，亦缺乏相關健康資訊，導致視力問題長期未被察覺或處理。護瞳行動選擇少數族裔社群作為服務對象，正是因為他們在獲取眼科服務方面面臨語言、文化及經濟等多重障礙。透過社區合作，活動希望打破這些障礙，讓更多人獲得平等的眼健康機會。

是次服務亦面對語言挑戰：大部分參加者主要以烏都語溝通，幸賴現場義工即時翻譯，讓眼健康資訊無障礙傳遞。基督教勵行會社會服務部計劃主任胡夏生註冊社工表示：「語言不應成為健康的障礙。我們很高興能與護瞳行動合作，透過義工即場翻譯，讓每位參加者都能理解眼健康的重要性。這是社區互助的最佳體現。」